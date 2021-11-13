Чтение Таро на одну карту для всех знаков зодиака на 13 ноября 2021 года

Ваше чтение Таро с одной картой для всех знаков зодиака здесь в субботу, 13 ноября 2021 года, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.
Солнце находится в знаке зодиака Скорпион. Луна проводит день в духовных Рыбах, где легко возникают иллюзии, но также и духовное прозрение, пишет yourtango.com.
Согласно ежедневным картам Таро, на карту поставлено очень многое; не только для одного или двух знаков зодиака, но и для всех нас вместе.
Мы могли ощущать интенсивность сильного перехода элемента водного зодиака.
Сейчас сезон Скорпиона и столько астрологической энергии вложено в эмоции, что мы ищем ответы.
Что принесет субботнее чтение карт Таро вашему знаку зодиака?
Узнайте, что приготовило для вас ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака в субботу, 13 ноября 2021 года.
Овен (21 марта - 19 апреля)Карта Таро: Паж Пентаклей
Вы чувствуете себя опустошенным, Овен, и это понятно. Вы проходите множество испытаний. С ними сложно, но они также помогут вам стать тем, кем вы хотите быть.
Телец (20 апреля - 20 мая)Карта Таро: Справедливость, перевернутая
У тебя действительно было не так много вариантов, Телец, так что ты сделал все, что у тебя было. Здесь нет места для самооценки. На что-то есть причина, и вы должны в конце концов принять карты, которые вам раздали.
Близнецы (21 мая - 20 июня)Карта Таро: Двойка Жезлов, перевернутая
Семья может предать вас, Близнецы, и это печально. Но не позволяйте этому делать вас несчастными. Вам сейчас больно, но скоро вы найдете друзей, которые заменят то, что вы потеряли. Это поворот страницы. Прочтите следующую главу истории своей жизни. Вот увидишь.
Рак (21 июня - 22 июля)Карта Таро: Семерка Мечей, перевернутая
Будь нежным с собой, Рак. Ты слишком хорош, чтобы оставаться в этой позе слишком долго. Хорошие вещи действительно случаются с хорошими людьми. Вы увидите, что когда вы правы со Вселенной, все движется в правильном порядке.
Лев (23 июля - 22 августа)Карта Таро: Тройка Мечей, перевернутая
Будьте благодарны за то, что вы потеряли. Здесь есть место для чего-то нового. Здесь для вас есть кое-что получше. У вас есть прекрасная возможность сделать более мудрый выбор. Ваши возможности безграничны.
Дева (23 августа - 22 сентября)Карта Таро: Звезда, перевернутая
Пришло время отпраздновать ответ на молитвы. Отпустите беспокойство. Откажитесь от необходимости контролировать. Вы попросили помощи у Вселенной, и теперь все будет происходить в вашу пользу.
Весы (23 сентября - 22 октября)Карта Таро: Десятка Кубков, перевернутая
Вы переживаете темную ночь души, и трудно увидеть свет. Возможно, вы не увидите этого в ближайшее время, но знайте, что даже в эти мрачные моменты есть вера, и Вселенная видит, как вы сияете ярко, как звезда.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Карта Таро: Тройка Пентаклей, перевернутая
Вы не хотите и не нуждаетесь в новом приключении. Прямо сейчас придерживайтесь того, что у вас есть, и сосредоточьтесь на своих целях. Иногда хорошо иметь распорядок дня. Скучный и простой может быть неинтересным, но теперь он подходит для ваших целей.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)Карта Таро: Правосудие
Не сомневайтесь в своих догадках. В вашей жизни есть люди, которые рядом с вами из-за их любви.
Не отталкивайте друзей, которые хотят вас видеть. Планируйте встречи. Наслаждайся. Повеселись.
Козерог (22 декабря - 19 января)Карта Таро: Король Жезлов, перевернутая
Сострадайте к другим, включая себя. Сохраните свой гнев или презрение для того, кто этого заслуживает. Вы знаете, что прощение важно. Прости себя.
Водолей (20 января - 18 февраля)Карта Таро: Семерка Кубков
Позвольте своим чувствам сказать вам то, что вам нужно знать. Не заглушайте свой внутренний голос в социальных сетях или слишком много телевидения и радио. Слушайте звук тишины. Это дверь к голосу вашей души.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)Карта Таро: Тройка Жезлов
Утраченная надежда не откладывается слишком долго. Он возрождается и становится формой творчества. Вы красивый человек, обладающий множеством талантов и навыков. Осознайте это внутри себя. Будьте открыты тому, что может быть для вас сейчас и всегда.