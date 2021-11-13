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Как начинается ковид: все симптомы штамма “дельта” и для кого он опаснее всего

4:43:1111/13/2021,Мария Родченкова
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Впервые обнаруженная в Индии в декабре 2020 года, версия “дельта” быстро прошла через эту страну и позже распространилась по всему миру.

У человека возникают недомогания, появляется повышенная усталость, температура, различные боли - головные, в горле и т.д. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Коронавирусная инфекция, которая продолжает бушевать в мире уже более чем полтора года, мутировала. В результате этого появились более опасные и мощные штаммы, которые не так восприимчивы к антителам, вызванным вакциной. О том, чем отличается штамм “дельта” и его симптомы - в нашем материале.

Коронавирусная инфекция начинается, в том числе, штамм “дельта”, как и любой другой вирус. У человека возникают недомогания, появляется повышенная усталость, температура, различные боли - головные, в горле и т.д. Также возможен кашель.

Впервые обнаруженная в Индии в декабре 2020 года, версия “дельта” быстро прошла через эту страну и позже распространилась по всему миру. В настоящее время это преобладающий вариант SARS CoV-2, на который приходится более 99% случаев COVID-19 и который приводит к огромному увеличению госпитализаций в некоторых областях планеты. Например, в штатах Америки, где низкие показатели вакцинации. Считается, что “дельта” более чем в два раза более заразна, чем предыдущие варианты коронавируса, и исследования показали, что вероятность попадания инфицированных в больницу может быть выше, чем у исходного штамма. Наибольшему риску подвержены люди, не прошедшие вакцинацию, и наибольшее распространение случаев заболевания и тяжелых исходов наблюдается в местах с низким уровнем вакцинации.

“Дельта” распространяется на 50% быстрее, чем “альфа”, которая была на 50% более заразной, чем исходный штамм SARS-CoV-2. “В абсолютно чистой среде - где никто не вакцинирован и не носит маски - по оценкам, средний человек, инфицированный исходным штаммом коронавируса, заразит еще 2,5 человека», - говорится в медицинских исследованиях. - В той же среде Delta распространится от одного человека на 3,5 или 4 человека». Кроме этого, научное исследование, проведенное в Соединенном Королевстве, показало, что дети и взрослые в возрасте до 50 лет в 2,5 раза чаще заражаются “дельтой”

Другой вопрос касается того, как этот штамм влияет на организм. По словам специалистов, были зарегистрированы сообщения о симптомах, которые отличаются от симптомов, связанных с исходным штаммом коронавируса - кашель и потеря обоняния встречаются реже. Согласно опросам, проведенным в Великобритании, также присутствуют головная боль, боль в горле, насморк и лихорадка.

По словам директора национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, чтобы организм успешно справился с дельта-штаммом COVID-19, нужно поддерживать в крови высокий уровень антител. Для этого недостаточно вакцинироваться раз в год, как это было в самом начале при оригинальном штамме вируса.

"Потому что так он взаимодействовал с нашим организмом, что клетки памяти, которые образуются после вакцинации, могли нам помогать, а с дельта-штаммом такого, к сожалению, нет. Здесь надо постоянно держать высокий уровень антител в крови, для того чтобы его ловить до того, как он проник в наши клетки", - пояснил Гинцбург.

Чтобы организм отразил “дельту”, у человека должно быть не менее 300 антител. Чем больше тем лучше. Из-за этого необходимо чаще проверяться на иммунную защиту, чтобы вовремя сделать прививку. Повторная вакцинация проводится “лайт” версией “Спутника”. Кроме этого, прививка - самый верный способ свести пандемию к минимуму, потому что нужен коллективный иммунитет, а его можно достичь только при вакцинации.

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