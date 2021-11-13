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Первый инъекционный препарат от коронавируса «Арепливир» лучше таблеток: Что рассказали разработчики

4:56:0411/13/2021
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Более длительный эффект при лечении пациентов, зараженных COVID-19, дает разработанный в России инъекционный «Арепливир».

Препарат от коронавируса теперь будет производиться в инъекциях. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Препарат "Арепливир", разработанный для введения при помощи инъекций, лучше своего таблетированного аналога, так как обладает более длительным действием. Это происходит благодаря лучшему проникновению в клетки пациента. Об этом стало известно от представителей компании разработчика.

- Инъекционную форму препарата характеризует стопроцентная биодоступность и более интенсивное проникновение и распределение в клетках, более длительное удержание терапевтической концентрации в тканях, а также улучшенный профиль безопасности, - рассказали в пресс-службе компании "Промомед" для РИА Новости.

Как стало известно, зарегистрированный в России препарат для инъекций «Арепливир», поступит в стационары уже до конца этого года, далее, возможно, лекарство будет производиться и на экспорт. В настоящее время уже пройдены клинические испытания, доказывающие безопасность и эффективность препарата.

Препарат от коронавирусной инфекции "Арепливир " (международное непатентованное наименование "Фавипиравир") был разработан и произведен на саранском заводе "Биохимик" (входит в группу "Промомед") в 2020 году.

Использование препарата в стационарах и при амбулаторном лечении помогает справиться с коронавирусом. Он включен в список рекомендованных Минздравом препаратов при лечении ковида.

Как сообщалось ранее, инъекционную форму препарата официально зарегистрировали в России. Лекарство поступит в ковидные госпитали до конца 2021 года.

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лечениекоронавирусроссийский препарат
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