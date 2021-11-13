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Первая в мире женщина стала снайпером в армии США

11:30:4411/13/2021
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По данным Национальной гвардии Монтаны, она была рекомендована для прохождения снайперского курса из-за ее «превосходных результатов» во время тренировок.

Солдат Национальной гвардии армии Монтаны стал первой женщиной, прошедшей снайперский курс армии США в Форт-Беннинге, штат Джорджия, 5 ноября. Фото: Nypost.com

В понедельник солдат Национальной гвардии Монтаны стал первой женщиной, окончившей Снайперский курс армии США в Форт-Беннинге, штат Джорджия.

Солдат, который не был идентифицирован армией, был зачислен в Национальную гвардию армии Монтаны в декабре 2020 года и прошел 22-недельное обучение одного подразделения пехоты (OSUT) в Форт-Беннинге. По данным Национальной гвардии Монтаны, она была рекомендована для прохождения снайперского курса из-за ее «превосходных результатов» во время тренировок, пишет nypost.com.

«Мы чрезвычайно гордимся достижением этого солдата и понимаем, что это важная веха не только для Монтаны, но и для всей Национальной гвардии и армии», - заявил в понедельник генерал-адъютант Дж. Петер Хронек, генерал-адъютант Монтаны. «Этому солдату приходилось несколько раз добровольно служить для достижения этой цели, что является демонстрацией ее преданности делу и преданности делу».

Отчасти ее «превосходные результаты» во время OSUT «включали квалификацию опытного стрелка», - говорится в пресс-релизе Национальной гвардии Монтаны.

Солдат зачислен на семинедельные снайперские курсы армии США, которые помогают им развить навыки стрельбы на дальние дистанции и навыки сбора информации на поле боя, в сентябре 2021 года.

«Мы все невероятно гордимся ею, - сказал капитан Джошуа О'Нил, командир роты OSUT. «Она олицетворяет, что значит быть солдатом пехоты, и мы не сомневались, что она преуспеет в Снайперском курсе армии США».

Навыки, приобретенные во время снайперской школы, включают передовые методы маскировки, скрытое движение, обнаружение целей, оценку дальности, использование местности, разведывательную подготовку поля боя (IPB), соответствующие процедуры отчетности, снайперскую тактику, передовую меткую стрельбу, а также стрельбу на известную и неизвестную дистанцию.

Снайперы обучены стрелять по целям с закрытых позиций или с больших расстояний.

«Солдат соответствовал всем стандартам, необходимым для окончания снайперского курса армии США», - сказал капитан Дэвид Райт, командир батальона Снайперской школы армии США. «Она прибыла подготовленной к тренировкам и была физически подготовлена ​​к успеху. Мы гордимся результатами ее усилий и качественной подготовкой кадров Снайперского курса. Мы желаем ей удачи, когда она вернется в свое подразделение в качестве квалифицированного снайпера снайперского курса армии США ».

Губернатор Монтаны Грег Джанфорте также похвалил солдата за ее достижения в заявлении во вторник.

«Солдат Национальной гвардии Монтаны стал первой женщиной в истории, окончившей сложный и интенсивный снайперский курс армии США», - сказал он. «Какой выдающийся подвиг для этого солдата и невероятный рубеж, достигнутый нашими вооруженными силами США!»

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армиясолдатженщинасшаснайперский курсOSUTДжошуа О'НилДэвид РайтДж. Петер Хронек
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