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В Новосибирске пьяный водитель на Lexus вылетел на тротуар: Один человек погиб, двое попали в больницу

4:37:5911/13/2021
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Внедорожник сбил дорожное ограждение и перевернулся на бок. Его водитель и пьяная пассажирка не пострадали. ГИБДД опубликовала видео с места смертельного ДТП.

Пьяный водитель на Лексусе влетел в остановку с людьми и перевернулся. Фото: ГИБДД Новосибирска

ГИБДД Новосибирска опубликовала видео с места смертельного ДТП в Первомайском районе. Там утром 13 ноября водитель сбил троих человек, шедших по тротуару.

Как рассказали в полицейском ведомстве, водитель Lexus 1976 года рождения сбил пешеходов на ул. Одоевского. Внедорожник снес дорожное ограждение и перевернулся на бок. Одна женщина погибла, двое мужчин получили травмы. Медэкспертиза выявила наличие алкогольного опьянения у сидевшего за рулем внедорожника.

Смертельное ДТП произошло в 6.50. "Лексус" ехал со стороны Бердского шоссе в направлении ул. Твардовского. У дома №1/8 на ул.  Одоевского он врезался в пешеходные ограждения в районе остановки «Радиостанция №2».

-Водитель совершил наезд на трех пешеходов. В результате данного ДТП один пешеход (женщина 1962 года рождения) получила травмы, несовместимые с жизнью, еще двое пешеходов (мужчины) доставлены в больницу с различными травмами, – уточнили подробности аварии в новосибирской ГИБДД.

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Как рассказывают очевидцы, водитель и его пьяная пассажирка не пострадали.

На месте смертельного ДТП. Фото: ГИБДД Новосибирска

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Пьяный водитель - убийца?

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