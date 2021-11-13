В Новосибирске пьяный водитель на Lexus вылетел на тротуар: Один человек погиб, двое попали в больницу

ГИБДД Новосибирска опубликовала видео с места смертельного ДТП в Первомайском районе. Там утром 13 ноября водитель сбил троих человек, шедших по тротуару.
Как рассказали в полицейском ведомстве, водитель Lexus 1976 года рождения сбил пешеходов на ул. Одоевского. Внедорожник снес дорожное ограждение и перевернулся на бок. Одна женщина погибла, двое мужчин получили травмы. Медэкспертиза выявила наличие алкогольного опьянения у сидевшего за рулем внедорожника.
Смертельное ДТП произошло в 6.50. "Лексус" ехал со стороны Бердского шоссе в направлении ул. Твардовского. У дома №1/8 на ул. Одоевского он врезался в пешеходные ограждения в районе остановки «Радиостанция №2».
-Водитель совершил наезд на трех пешеходов. В результате данного ДТП один пешеход (женщина 1962 года рождения) получила травмы, несовместимые с жизнью, еще двое пешеходов (мужчины) доставлены в больницу с различными травмами, – уточнили подробности аварии в новосибирской ГИБДД.
Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Как рассказывают очевидцы, водитель и его пьяная пассажирка не пострадали.