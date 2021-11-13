У трех знаков зодиака 13 ноября будут очень тяжелый день

Сегодня под Солнцем в Скорпионе и Луной в Рыбах некоторые знаки зодиака могут почувствовать всплеск беспокойства о том, что их ждет. Многие будут чувствовать себя не только сбитыми с толку, но и упустят возможность обрести счастье.
Хотя Скорпион и Рыбы вместе не часто вызывают усиление беспокойства, мы также будем испытывать противостояние Меркурия и Урана, которое заставит нас чувствовать себя напряженными, нервными и даже подавленными, что приведет к еще большему беспокойству в этот период, пишет yourtango.com.
Хотя эта энергия может вызывать дискомфорт, она не вызывает ничего, чего раньше не существовало - она просто заставляет нас, наконец, справиться с этим.
Когда мы переживаем периоды огромных изменений, как сейчас, легко позволять моментам неизвестного стать больше, чем они есть, или желать, чтобы все было полностью выяснено.
Но жизнь идет не так.
Часто нам приходится проходить через неудобства, неизвестность и даже через паузу между тем, как это было, и тем, как это будет, чтобы достичь того, на что мы надеемся.
Жизнь не всегда работает в том порядке, в котором мы хотели бы, и не всегда так просто. Но во время этих пауз, как предлагает сегодняшний день, вместо того , чтобы впадать в беспокойство, постарайтесь найти то, что эти чувства пытаются вам сказать .
Возможно, мы не в состоянии контролировать внешние события, но мы всегда можем контролировать то, как мы воспринимаем ситуацию и как мы себя чувствуем.
Сегодня есть возможность посмотреть, что мы можем сделать для себя на данном этапе нашего пути.
Для многих это беспокойное время перед затмениями, когда мы внутренне знаем, что все будет меняться, но в этой паузе также есть цель.
Потому что иногда нам нужно усвоить урок: только наши заботы о том, «что, если» крадут радость от «того, что есть».
Гороскопы для знаков зодиака, у которых в субботу, 13 ноября 2021 года, будет тяжелый день
Телец (20 апреля - 20 мая)Поскольку Уран находится в вашем знаке, поскольку он формирует оппозицию Меркурию, сегодняшний день может быть для вас особенно напряженным.
Пока вы изучали более подлинное значение того, что означает для вас стабильность, энергия этого транзита может привести к тому, что вы почувствуете себя очень необоснованным и неуверенным в решениях, которые вы недавно приняли.
Вместо того, чтобы пытаться немедленно исправить ситуацию, наклонитесь к ним и посмотрите, что эти чувства вызывают у вас. Часто именно переключение от одного хода мыслей к другому приводит к тому, что мы ставим все под сомнение, но этот переход взглядов также является частью роста.
Как вы недавно практиковали, чем в большей безопасности вы находитесь внутри себя, тем в большей безопасности вы будете чувствовать себя в своей жизни и в отношениях. Но настоящая безопасность может выглядеть иначе, чем мы представляли, а это значит, что она может выглядеть иначе.
Простое возвращение к одному и тому же адресу и даже к человеку каждый вечер - не обязательно безопасность, точно так же, как более импровизированная жизнь и отношения не означают, что это не так.
Прямо сейчас вы все еще в процессе, и поскольку до вашего Затмения всего неделя и начинается совершенно новый цикл роста в вашей жизни, вы учитесь чувствовать себя некомфортно в этом пространстве, если вам нужно продолжать двигаться вперед.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)Хотя до начала вашего сезона осталось всего несколько недель, сегодня Юнона, астероид, который управляет браком и семьей, начинает свой переход от вашего знака к Козерогу.
Последние несколько степеней любого знака - это то место, где сходятся многие уроки, и мы достигаем точки, когда необходимо принять решение или действовать. Для вас прямо сейчас, помимо карьерного роста, ваши отношения находятся на переднем крае того, через что вы продвигаетесь.
Вполне вероятно, что уроки, с которыми вы столкнулись ранее, снова будут пересмотрены. Это означает, что вы стоите на пороге большого подъема в своей жизни, когда вы действительно выйдете за пределы многих обстоятельств и циклов, в которых вы находились последние полтора-два года.
Хотя может быть грустно проходить через разные концовки, это также то, что необходимо для того, чтобы мы могли двигаться вперед к большему выравниванию в нашей жизни.
Прямо сейчас вы стоите на пороге принятия некоторых решений в отношениях, которые повлияют на всю оставшуюся жизнь, двигающуюся вперед, не только по мере того, как Юнона движется через последние несколько градусов, но и потому, что ваша ось затмения должна закончиться в начале декабря.
Убедитесь, что вы делаете любой выбор - от исцеления до ран, чтобы максимально использовать эту следующую главу своей жизни.
Овен (21 марта - 19 апреля)Часто это время года бывает для вас тяжелым, поскольку кажется, что все хотят поговорить о своих чувствах, и вас даже тянет к тому, чтобы привлечь больше внимания к своим.
Дело не в том, что вы отказываетесь от жизни от всего сердца, но иногда может казаться, что ваши чувства доставили вам неприятности в прошлом. Это происходит только потому, что наше эмоциональное «я» часто хочет завести нас в места, которые наш логический ум не понимает.
В этом пространстве, в котором вы сейчас находитесь, постарайтесь более глубоко понять чувства, которые возникают у вас, вместо того, чтобы просто отвергать их как неудобства. Во всем, что вы сейчас чувствуете, есть цель, и хотя ваш логический ум может попытаться понять все это, в конечном итоге цель - большее исцеление.
По мере того, как вы растете и продвигаетесь в своей жизни, даже ваше беспокойство может помочь вам научиться интуиции и страхам, поскольку они часто путаются друг с другом.
Постарайтесь вспомнить тот выбор, который вы сделали сегодня, и подумайте о том, были ли они основаны на чувствах или на мыслях.
Скорее всего, вы обнаружите, что, приняв меры, не то, что вы чувствуете, вызывает беспокойство, а вместо этого другие решения, в которых вы пытаетесь оставить свое сердце в стороне.
Это часть вашего дальнейшего урока.