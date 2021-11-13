Военнослужащую изнасиловали во дворце президента Франции во время работы с секретным документами

Полиция во Франции расследует дело об изнасиловании, которое, предположительно, было совершено летом в президентском Елисейском дворце, пишет Associated Press со ссылкой на прокуратуру Парижа.
Как стало известно из данных офиса президента Макрона, военнослужащая заявила, что подверглась сексуальному насилию со стороны солдата. Инцидент произошел летом 2021 года, расследование продолжается до сих пор. Сообщается, что оба военнослужащих — подозреваемый и потерпевшая — работали с секретными документами и занимались деликатными вопросами, касающимися правительства Франции.
Как пишет газета Liberation, инцидент произошел после прощального приема для генерала и еще двух человек 1 июля. На мероприятии присутствовал и глава государства. Он сказал несколько слов после начала приема и ушел около 22:00. Некоторые из приглашенных на мероприятие перебрались в помещение личного военного штаба президента.
Сообщается, что изнасилование произошло в здании строгого режима, которое является частью президентского комплекса. После событий 12 июля началось расследование. Подозреваемый в насилии уже уволен, его допрашивали в качестве свидетеля. В настоящее время мужчине предъявили обвинение.
Инцидент получил широкую огласку на фоне популярности движения #MeToo в интернете и растущих во Франции усилий по борьбе с сексуальным насилием.