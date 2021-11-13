Пик многодневного геоудара придется на 14 и 15 ноября 2021: как долго метеозависимые люди будут ощущать отголоски серьезный вспышек

Половина ноября и серия магнитных бурь позади. Однако в этом месяце ожидается еще несколько мощных всплесков солнечной активности. Этот неблагоприятный период особенно сильно скажется на здоровье и самочувствии группы риска: метеопатов и людей преклонного возраста. Чтобы прожить это время как можно легче, без резкого ухудшения здоровья, стоит воспользоваться нашими советами. Для начала необходимо узнать, когда же все-таки пройдут следующие магнитные бури.
Расписание магнитных бурь на ноябрь 2021 года:
Как оказалось, магнитные бури начнутся уже совсем скоро. Завтра наступит затяжное последствие мощной солнечной активности. С 14 по 18 ноября многим жителям Земли придется несладко. Особенно заметно это будет 16 ноября, в пик геоудара. Второй магнитной бурей и, в свою очередь, последней будет космический шторм 21 ноября. Стоит записать себе в блокнот или заметки эти неблагоприятные даты, чтобы быть в курсе событий.
Какие последствия несут магнитные бури для здоровья жителей Земли?
Среди последствий для человеческого здоровья выделяется самый частый — головная боль. Она происходит чаще всего. Однако на ней список симптомов не завершается. Метеопаты могут ощутить слабость, тошноту, тахикардию, повышенное давление, обострение хронических заболеваний, а также другие последствия в виде нарушения сна или плохого аппетита.
Как бороться с влиянием магнитных бурь?
Для борьбы с магнитными бурями следует в первую очередь посетить врача, чтобы получить консультацию и точный план действий в случае резкого ухудшения здоровья. При этом стоит помнить, что у каждого человека должны быть лекарства, которые в худшем развитии событий спасут от магнитной бури.
Также специалисты советуют остаться дома на период геоударов. Сократить использование гаджетов. Ограничить рацион полезными продуктами — фруктами и овощами. Кроме этого, рекомендуется как можно больше спать и избегать физических нагрузок.