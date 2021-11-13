Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 13 ноября 2021 года

Ваш ежедневный гороскоп на 13 ноября 2021 года здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на субботу.
Ежедневный гороскоп на 13 ноября 2021 года, пишет yourtango.com:
Овен(21 марта - 19 апреля)
Будь осторожен, Овен. То, что вы делаете, не в ваших интересах, может саботировать ваши усилия.
Луна гармонирует с Плутоном в Козероге, активизируя вашу карьеру и общественную репутацию. Эти две планеты вместе приносят изменения, но также и заблуждения. Важно стоять обеими ногами на земле и всегда помнить о своей цели.
Телец(20 апреля - 20 мая)
Не притворяйтесь, что знаете что-то, когда вы этого не делаете.
Луна гармонирует с Плутоном в Козероге, активируя ваш сектор высшего образования, и вы можете подделывать это, пока не добьетесь этого, но правда в том, что вы не всегда можете делать это с людьми, которые видят сквозь фасад.
Приглушите, если нужно, но когда вам придется признать свое невежество, просто будьте честны. Так лучше.
Близнецы(21 мая - 20 июня)
Следите за своими вещами. Вы можете потерять что-то ценное из-за того, что настолько заняты жизнью, что не обращаете пристального внимания на то, что у вас есть или что вам нужно.
Луна гармонирует с Плутоном в Козероге, активируя ваш сектор общих ресурсов, поэтому, если вы заботитесь о предмете или наблюдаете за важными проектами, которые не являются вашими собственными, действуйте с должной осмотрительностью и будьте начеку.
Рак(21 июня - 22 июля)
Обещания непросто сдержать, и вам может быть сложно найти способ сделать то, что вы надеетесь осуществить, но не можете. Луна гармонирует с Плутоном в Козероге, активизируя ваш сектор обязательств.
Этот переход может вызвать много изменений в сознании и даже вызвать неуверенность в себе. Не позволяйте себе слишком беспокоиться о будущем. Сосредоточьтесь на настоящем и делайте то, что вы можете в данный момент.
Лев(23 июля - 22 августа)
Планируй заранее, Лев. Дела не пойдут так, как вы хотите, поэтому лучше быть в курсе событий.
Луна гармонирует с Плутоном в Козероге, активизируя ваш сектор повседневных обязанностей. Возможно, вам понадобится немного больше места для маневра в вашем расписании, чтобы выполнить все, что вам нужно сделать сегодня, поэтому не переусердствуйте. Делегируйте все, что можете.
Дева(23 августа - 22 сентября)
Откройтесь тому, что предлагает вам вселенная, Дева. Луна гармонирует с Плутоном в Козероге, активизируя ваш сектор творчества. Не придерживаться определенного плана - это нормально.
Необязательно быть на высоте все время. Вы можете пробовать новое и получать удовольствие. Найдите время для игр.
Весы(23 сентября - 22 октября)
Верьте в невозможное. Вы через многое прошли с Нептуном в своем секторе семьи. Это могло быть время, когда вам пришлось удалить людей и вещи из своей жизни.
Луна гармонирует с Плутоном в Козероге, активируя сектор дома и семьи, поэтому то, что можно исправить или восстановить, может вернуться. Это может быть мечтательное или восхитительное времяпрепровождение. Так что не упустите возможность быть слишком занятым.
Скорпион(23 октября - 21 ноября)
Не говорите вещей только потому, что вы пытаетесь заполнить пространство и тишину. Вам нужно быть осторожным со словами, которые вы используете.
Луна гармонирует с Плутоном в Козероге, активизируя ваш сектор общения, поэтому сильные эмоции могут побудить вас отреагировать, не задумываясь. Сделать шаг назад. Успокойся.
Стрелец(22 ноября - 21 декабря)
Вы не можете купить свой путь к счастью, но это дает вам возможность повеселиться и насладиться моментом.
Луна гармонирует с Плутоном в Козероге, активизируя ваш денежный сектор, и вам, возможно, понравится потратиться на фильм или годовой абонемент в театр или место, которое вы любите часто бывать.
Козерог(22 декабря - 19 января)
Ты не фальшивка, Козерог, но синдром самозванца действительно ощущается.
Луна гармонирует с Плутоном в Козероге, активируя ваш сектор идентичности, и в это время ваши друзья убедят вас в ваших сильных сторонах. Вы можете справиться со своими слабостями, особенно если вы их видите. У вас есть время, чтобы исправить положение и укрепить свою решимость.
Водолей(20 января - 18 февраля)
Люди прячутся за полезностью, Водолей, и поэтому вы хотите быть самодостаточным человеком.
Луна гармонирует с Плутоном в Козероге, активируя ваш сектор скрытых врагов, поэтому берегитесь добродетелей, которые думают, что они на шаг впереди вас. Их манипулятивные методы очевидны. Слушайте свою интуицию. Если это кажется слишком сильным, это так.
Рыбы(19 февраля - 20 марта)
Ты прячешься за улыбкой? Ваши друзья могут сказать. Луна гармонирует с Плутоном в Козероге, активизируя ваш сектор дружбы, и это усиливает их интуицию и способность видеть сквозь ваш фасад.
Будьте осторожны с ловушками, когда у вас есть друзья, которые хотят большего, а вы - нет. Вы можете на мгновение упасть во что-нибудь, будучи уязвимым.