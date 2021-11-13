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В Оренбургской области мужа подозревают в убийстве 20-летней супругу и ее 3-летнего сына из-за ревности

8:12:4911/13/2021
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Тела погибших со следами насильственной смерти обнаружили в квартире, принадлежащей убитой. Подозрение в зверском преступлении пало на супруга.

В Оренбурге задержали убийцу женщины с ребенком. Фото: Следком

В Оренбургской области задержан местный житель, подозреваемый в убийстве жены и ее трехлетнего ребенка. Об этом стало известно из сообщения регионального СУ СКР.

Ранее в селе Кваркино Оренбургской области были обнаружены тела 20-летней девушки и ее сына трехлетнего возраста со следами насильственной смерти. Тела убитых находились в квартире, собственницей которой была погибшая.

Было возбуждено уголовное дело по пунктам «а, в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России - «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Обнаружили погибших в 18:00 12 ноября в квартире жилого дома села Кваркино Оренбургской области. После чего сотрудники правоохранительных органов начали поиски предполагаемого убийцы и по горячим следам задержали 25-летнего мужа убитой, который по версии следователей и совершил преступление. Убийство могло произойти из ревности.

В настоящее время следователи проводят мероприятия по установлению причин и обстоятельств трагедии. При мужчине найден нож - возможное орудие убийства.

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