В Оренбургской области мужа подозревают в убийстве 20-летней супругу и ее 3-летнего сына из-за ревности

В Оренбургской области задержан местный житель, подозреваемый в убийстве жены и ее трехлетнего ребенка. Об этом стало известно из сообщения регионального СУ СКР.
Ранее в селе Кваркино Оренбургской области были обнаружены тела 20-летней девушки и ее сына трехлетнего возраста со следами насильственной смерти. Тела убитых находились в квартире, собственницей которой была погибшая.
Было возбуждено уголовное дело по пунктам «а, в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России - «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».
Обнаружили погибших в 18:00 12 ноября в квартире жилого дома села Кваркино Оренбургской области. После чего сотрудники правоохранительных органов начали поиски предполагаемого убийцы и по горячим следам задержали 25-летнего мужа убитой, который по версии следователей и совершил преступление. Убийство могло произойти из ревности.
В настоящее время следователи проводят мероприятия по установлению причин и обстоятельств трагедии. При мужчине найден нож - возможное орудие убийства.