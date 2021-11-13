В Бердске 272 человека больны коронавирусом: Выявили еще 14 за сутки на 13 ноября

Новые данные о заболеваемости коронавирусом в Бердске сообщил "Курьер.Среда" городской оперативный штаб.
По его данным, за последние сутки на 13 ноября в городе выявили 14 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заразившихся бердчан за все время пандемии достигло 2918.
Напомним, что всю текущую неделю в Бердске ежедневно фиксировали по 15 новых ковид-положительных. А в среду был побит рекорд по суточному приросту новых больных - зарегистрировано 17 случаев.
Как отметили в оперштабе, на субботу в Бердске под медицинским наблюдением остаются 933 человека. За прошедшие сутки у бердчан взяли еще 294 теста на коронавирус.
На 13 ноября с начала пандемии, по официальным данным, излечились от ковида 2646 жителей Бердска. Следовательно, можно предположить, что в настоящее время болеют коронавирусом 272 человека.
Как сообщал "Курьер.Среда", в ковидном госпитале Бердской ЦГБ сейчас функционируют 160 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.