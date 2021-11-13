Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
13.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердске 272 человека больны коронавирусом: Выявили еще 14 за сутки на 13 ноября

5:45:5911/13/2021
0

Как отметили в оперштабе, на субботу в Бердске под медицинским наблюдением остаются 933 человека. За прошедшие сутки у бердчан взяли еще 294 теста на коронавирус. 

Коронавирус убивает
Койки в ковидном госпитале Бердска не пустуют. Фото: Миндздрав Новосибирской области
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
Можно ли самостоятельно поставить диагноз «коронавирус»: что говорит Роспотребнадзор

Можно ли самостоятельно поставить диагноз «коронавирус»: что говорит РоспотребнадзорПервый инъекционный препарат от коронавируса «Арепливир» лучше таблеток: Что рассказали разработчикиЕщё 275 новости

Новые данные о заболеваемости коронавирусом в Бердске сообщил "Курьер.Среда" городской оперативный штаб.

По его данным, за последние сутки на 13 ноября в городе выявили 14 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заразившихся бердчан за все время пандемии достигло 2918.

Напомним, что всю текущую неделю в Бердске ежедневно фиксировали по 15 новых ковид-положительных. А в среду был побит рекорд по суточному приросту новых больных - зарегистрировано 17 случаев.

Как отметили в оперштабе, на субботу в Бердске под медицинским наблюдением остаются 933 человека. За прошедшие сутки у бердчан взяли еще 294 теста на коронавирус.

На 13 ноября с начала пандемии, по официальным данным, излечились от ковида 2646 жителей Бердска. Следовательно, можно предположить, что в настоящее время болеют коронавирусом 272 человека.

Как сообщал "Курьер.Среда", в ковидном госпитале Бердской ЦГБ сейчас функционируют 160 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

На переезде столкнулись "Газель" и товарный поезд. В ДТП погибли 5 вахтовиков, двое с тяжелыми травмами попали в больницу Лесосибирска
5:26:19 11/13/2021
На переезде столкнулись "Газель" и товарный поезд. В ДТП погибли 5 вахтовиков, двое с тяжелыми травмами попали в больницу Лесосибирска
БердскВ Бердске загорелся автомобиль от неудачного автозапуска во дворе многоэтажки
5:11:10 11/13/2021
В Бердске загорелся автомобиль от неудачного автозапуска во дворе многоэтажки
Самые верные знаки зодиака: почему они не изменяют партнеру?
5:07:54 11/13/2021
Самые верные знаки зодиака: почему они не изменяют партнеру?
Можно ли самостоятельно поставить диагноз «коронавирус»: что говорит Роспотребнадзор
5:04:39 11/13/2021
Можно ли самостоятельно поставить диагноз «коронавирус»: что говорит Роспотребнадзор
Чтение Таро на одну карту для всех знаков зодиака на 13 ноября 2021 года
5:02:54 11/13/2021
Чтение Таро на одну карту для всех знаков зодиака на 13 ноября 2021 года
У трех знаков зодиака 13 ноября будут очень тяжелый день
5:00:52 11/13/2021
У трех знаков зодиака 13 ноября будут очень тяжелый день
Первый инъекционный препарат от коронавируса «Арепливир» лучше таблеток: Что рассказали разработчики
4:56:04 11/13/2021
Первый инъекционный препарат от коронавируса «Арепливир» лучше таблеток: Что рассказали разработчики
Потеря вкуса и запаха при коронавирусе: как их быстро восстановить
4:54:36 11/13/2021
Потеря вкуса и запаха при коронавирусе: как их быстро восстановить
Как начинается ковид: все симптомы штамма “дельта” и для кого он опаснее всего
4:43:11 11/13/2021
Как начинается ковид: все симптомы штамма “дельта” и для кого он опаснее всего
Гороскоп и стиль: Идеальный способ выглядеть неотразимо для каждого знака зодиака
4:42:57 11/13/2021
Гороскоп и стиль: Идеальный способ выглядеть неотразимо для каждого знака зодиака