Новосибирская область вошла в "красную зону" по коронавирусу. Ситуация ухудшилась в пяти регионах, заявила Голикова

Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в ряде субъектов РФ. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, ситуация осложнилась за последнюю неделю в пяти регионах.
"Это Амурская, Иркутская, Новосибирская, Рязанская, Томская области. На тепловой карте портала стопкоронавирус.рф они перешли из оранжевой в красную зону", - уточнила зампредседателя российского правительства.
Улучшение обстановки с коронавирусной инфекцией заметно в республиках Калмыкия и Тыва. Эти регионы поменяли цвет с красного на оранжевый на тепловой карте.
Напомним, что кабмин запустил ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
В Новосибирской области, напомним, 12 ноября был зафиксирован рекорд по числу зараженных ковидом за сутки - 407 новых случаев. Всего в регионе за все время пандемии выявлено 75 567 зараженных коронавирусом. В Бердске, как сообщал "Курьер.Среда", рекорд по новым заболевшим за сутки был установлен в минувшую среду - 17.