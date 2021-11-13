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Новосибирская область вошла в "красную зону" по коронавирусу. Ситуация ухудшилась в пяти регионах, заявила Голикова

6:26:5011/13/2021
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Кроме того, в список, где растет заболеваемость коронавирусной инфекцией, включили Амурскую, Иркутскую, Рязанскую и Томскую области, уточнила вице-премьер.

Голикова рассказала об осложнении ситуации с ковидом в пяти регионах. Фото: Кремлин.ру
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в ряде субъектов РФ. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, ситуация осложнилась за последнюю неделю в пяти регионах.

"Это Амурская, Иркутская, Новосибирская, Рязанская, Томская области. На тепловой карте портала стопкоронавирус.рф они перешли из оранжевой в красную зону", - уточнила зампредседателя российского правительства.

Улучшение обстановки с коронавирусной инфекцией заметно в республиках Калмыкия и Тыва. Эти регионы поменяли цвет с красного на оранжевый на тепловой карте.

Напомним, что кабмин запустил ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В Новосибирской области, напомним, 12 ноября был зафиксирован рекорд по числу зараженных ковидом за сутки  - 407 новых случаев. Всего в регионе за все время пандемии выявлено 75 567 зараженных коронавирусом. В Бердске, как сообщал "Курьер.Среда", рекорд по новым заболевшим за сутки был установлен в минувшую среду - 17.

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