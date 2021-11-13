Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
13.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как снять венец безбрачия дома при помощи молитвы: тексты молитв и особенности проведения

8:00:5411/13/2021
0

Снять венец безбрачия можно не только в храме с помощью священника, но и дома, правильно помолившись для этого.

Венец безбрачия считается одним из тяжелейших испытаний в жизни. Фото: Pixabay
Венец безбрачия считается одним из тяжелейших испытаний в жизни. Фото: Pixabay

Венец безбрачия — одно из самых страшных явлений, на которое может быть обречен абсолютно каждый человек. Влиянию подвергаются любые желания и планы в сфере построения личной жизни. Для того, чтобы избежать этого, можно обратиться к священнику и помолиться в храме, а можно и помолиться дома, но важно сделать это правильно.

Для того, чтобы обряд получился действенным, важно подготовиться: купить Семистрельную икону Божьей Матери и новый головной платок. Читать молитву необходимо перед этим образом и постелить платок на стол. Читать необходимо следующую молитву:

Заговор-молитва про снятие порчи на безбрачие
Заговор-молитва про снятие порчи на безбрачие

Читать молитву нужно после заката, но до полуночи. Старайтесь делать это без особого осмысления слов, которые вы произносите. Ни в коем случае не отвлекайтесь на посторонние вещи и делайте это в полной тишине. Важно, чтобы во время молитвы вас никто не видел, даже родные, которые живут с вами в одном доме.

После прочтения этих слов, необходимо взять икону и завернуть в платок. После этого необходимо положить ее под подушку в свою кровать и хранить ее там три дня. Образ никто не должен видеть, поэтому спрячьте его получше. После этого обряда время от времени необходимо носить этот платок. Если вы сделали все правильно, то в течение следующего месяца венец безбрачия снимется с вас, и вы обретете свое счастье.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
молитва за семьюбезбрачиекак молиться
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А какие еще способы снятия венца безбрачия знаете вы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как снять венец безбрачия дома при помощи молитвы: тексты молитв и особенности проведения
8:00:54 11/13/2021
Как снять венец безбрачия дома при помощи молитвы: тексты молитв и особенности проведения
Конкурс красоты «Мисс мира» снова станет сексуальным после возвращения дефиле в бикини
7:58:00 11/13/2021
Конкурс красоты «Мисс мира» снова станет сексуальным после возвращения дефиле в бикини
Зараженных коронавирусом за сутки на 13 ноября в Новосибирской области снова более 400. Жертвами стали 14 человек
7:25:39 11/13/2021
Зараженных коронавирусом за сутки на 13 ноября в Новосибирской области снова более 400. Жертвами стали 14 человек
Военнослужащую изнасиловали во дворце президента Франции во время работы с секретным документами
7:06:07 11/13/2021
Военнослужащую изнасиловали во дворце президента Франции во время работы с секретным документами
Как Архангел Михаил спасет грешников из ада 21 ноября в праздник Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных?
7:00:11 11/13/2021
Как Архангел Михаил спасет грешников из ада 21 ноября в праздник Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных?
БердскЖалобы на чиновников Бердска принимает прокуратура от горожан до 19 ноября
6:53:39 11/13/2021
Жалобы на чиновников Бердска принимает прокуратура от горожан до 19 ноября
Когда День матери в 2021 году? Идеи для подарков
6:40:55 11/13/2021
Когда День матери в 2021 году? Идеи для подарков
Новосибирская область вошла в "красную зону" по коронавирусу. Ситуация ухудшилась в пяти регионах, заявила Голикова
6:26:50 11/13/2021
Новосибирская область вошла в "красную зону" по коронавирусу. Ситуация ухудшилась в пяти регионах, заявила Голикова
Все предсказания Нострадамуса России и миру на 2022 год
6:15:47 11/13/2021
Все предсказания Нострадамуса России и миру на 2022 год
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 13 ноября 2021 года
6:11:22 11/13/2021
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 13 ноября 2021 года