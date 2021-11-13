Как снять венец безбрачия дома при помощи молитвы: тексты молитв и особенности проведения

Венец безбрачия — одно из самых страшных явлений, на которое может быть обречен абсолютно каждый человек. Влиянию подвергаются любые желания и планы в сфере построения личной жизни. Для того, чтобы избежать этого, можно обратиться к священнику и помолиться в храме, а можно и помолиться дома, но важно сделать это правильно.
Для того, чтобы обряд получился действенным, важно подготовиться: купить Семистрельную икону Божьей Матери и новый головной платок. Читать молитву необходимо перед этим образом и постелить платок на стол. Читать необходимо следующую молитву:
Читать молитву нужно после заката, но до полуночи. Старайтесь делать это без особого осмысления слов, которые вы произносите. Ни в коем случае не отвлекайтесь на посторонние вещи и делайте это в полной тишине. Важно, чтобы во время молитвы вас никто не видел, даже родные, которые живут с вами в одном доме.
После прочтения этих слов, необходимо взять икону и завернуть в платок. После этого необходимо положить ее под подушку в свою кровать и хранить ее там три дня. Образ никто не должен видеть, поэтому спрячьте его получше. После этого обряда время от времени необходимо носить этот платок. Если вы сделали все правильно, то в течение следующего месяца венец безбрачия снимется с вас, и вы обретете свое счастье.