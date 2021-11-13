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Зараженных коронавирусом за сутки на 13 ноября в Новосибирской области снова более 400. Жертвами стали 14 человек

7:25:3911/13/2021
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В ковидных госпиталях сейчас лечатся 3843 пациента, среди них 50 детей. Это не только те, кому подтвердили положительный ковид-статус, но с подозрением на диагноз. 

Коронавирус убивает
402 случая COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки. Фото: Минздрав Новосибирской области
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Последние данные о ситуации с коронавирусом в Новосибирской области в субботу сообщил оперативный штаб.

Но новой информации, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 402 новых случая заболевания коронавирусом (накануне был побит рекорд - 407). С начала пандемии в области выявили в общей сложности  75 969 зараженных. В их числе 7671 ребенок. Смогли победить коронавирусную инфекцию за минувшие сутки 209 человек. Всего вылечились 55 738 пациентов.

В оперштабе подтвердили гибель 14 человек с коронавирусом за последние 24 часа.

Умерли мужчины в возрасте 56, 58 лет, 63, 64 года, 71 год, 79 лет и женщины, которым было 54 года, 66, 67 лет, 72 года, 77 лет, 83 года, 85 лет, 92 года.

-Всего в регионе от коронавируса скончались 3553 человека, уточнили 13 ноября в оперативном штабе.

В ковидных госпиталях сейчас лечатся 3843 пациента, среди них 50 детей. Это не только те, кому подтвердили положительный ковид-статус, но с подозрением на диагноз.

348 человек в настоящий момент лежат в реанимации, в том числе 63 тяжелых пациента, которые подключены к аппарату ИВЛ.

Как сообщал "Курьер.Среда", из-за роста заболеваемости за последнюю неделю Новосибирская область вошла список регионов, где наблюдается напряженная остановка по коронавируса, заявляла вице-премьер Татьяна Голикова.

В областную статистику входят цифры Бердска с населением 106 тыс. человек. Среди бердчан за последние сутки выявлено 14 новых заразившихся. Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у 2918 жителей Бердска, сообщал "Курьер.Среда".

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