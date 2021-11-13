Конкурс красоты «Мисс мира» снова станет сексуальным после возвращения дефиле в бикини

Организаторами «Мисс мира» было принято решение вернуть дефиле в бикини в конкурс, пишет The Sun со ссылкой на источники. Как уточнили в проекте, скоро пройдет шоу Top Model.
- Его частью станет конкурс пляжной одежды на берегу, — добавили организаторы.
Причиной возвращения привлекательной части соревнований между девушками стало значительное уменьшение числа просмотров, зафиксированное в последнее время.
В 2014 году организаторы конкурса красоты исключили показ красивых тел конкурсанток в бикини, так как он мешал оценить красоту внутреннего мира девушек. Крис Уилмер (Chris Wilmer), возглавляющий американский этап конкурса, отметил, что «Мисс мира» скорее является послом мира, чем эталоном внешней красоты.
Годом ранее конкурс бикини был отменен в Индонезии для того, чтобы не возникало конфликтов с населением острова Бали, большинство которых являются верующими.
Осенью 2021 года девушка, переехавшая из России в Австралии, стала победительницей «Мисс Вселенная — Австралия» (национального этапа конкурса «Мисс Вселенная»).