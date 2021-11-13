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На свиданье с гашишем: 22-летняя жена в своем теле пронесла 25 капсул с наркотиком для супруга в колонию Новосибирской области

9:34:4211/13/2021
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Общий вес наркотика составил почти 75 граммов. В отношении девушки возбуждено уголовное дело. Теперь она сама может провести в заключении до 20 лет.

Наркотики для мужа у девушки извлекли медики. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

В колонию, расположенную в Новосибирской области, приехала 22-летняя девушка на свидание со своим мужем, отбывающим наказание. На досмотре ее заподозрили в попытке проноса на территорию исправительного учреждения наркотических средств. Причем запрещенные вещества находились внутри любящей супруги, сообщили в региональном управлении МВД 13 ноября.

Выявить попытку проноса наркотиков в колонию удалось оперативному отделу ГУФСИН РФ по региону. Они сообщили о произошедшем в управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Новосибирской области.

- Сотрудники полиции задержали подозреваемую, ею оказалась 22-летняя жительница Республики Тыва, ранее не привлекавшаяся к уголовной ответственности. Задержанная намеревалась передать наркотики супругу, пронеся их в колонию внутриполостным способом. Женщину срочно доставили в больницу, где медики вывели из ее организма 25 капсул, - сообщили в ГУ МВД по региону.

Заполнены капсулы были гашишем, общий вес наркотика составил почти 75 граммов. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков. Теперь она сама находится под стражей и может провести в заключении до 20 лет.

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