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Из колонии сбежал 34-летний житель Новосибирска, осужденный за грабеж и разбой: ФСИН просит помочь найти беглеца

9:02:3711/13/2021
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У Алексей Алексеева была возможность свободно перемещаться по территории поселения в пределах муниципального образования.

Осужденный Алексеев сбежал из колонии поселения. Фото: ГУФСИН по Новосибирской области

В Новосибирской области разыскивают сбежавшего из колонии поселения осужденного.

- Сотрудники ГУФСИН России по Новосибирской области разыскивают осуждённого, самовольно покинувшего рабочее место, находящееся на выводном объекте колонии-поселения при ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области вне режимной территории, - сообщают во ГУФСИН по региону.

У приговоренных к содержанию в колонии-поселении есть возможность оставаться без надзора на какое-то время. Отсутствие Алексеева Алексея Сергеевича было обнаружено в ходе плановой проверки. У мужчины была возможность свободно перемещаться по территории поселения в пределах муниципального образования. Также он носит обычную гражданскую одежду и может иметь при себе деньги и ценности.

- Алексеев Алексей Сергеевич, 20.06.1988 года рождения проживал в городе Новосибирск, ул. Рылеева д. 38. Осужден за преступления по п. «а,в,г» ч. 2 ст. 161, ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. В случае получения какой-либо информации в отношении разыскиваемого, просим незамедлительно сообщить в ГУФСИН России по Новосибирской области: дежурная часть – 8-(383)-279-08-04, 8-(383)-279-03-30; отдел розыска - 8-(383)-252-15-63, 8-923-731-32-33, - сообщили на сайте ФСИН.

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