В Бердске на 5000 рублей может прожить каждый житель без ущерба для здоровья

Новосибирскстат назвал стоимость минимального набора продуктов питания в октябре 2021 года. Цена продуктового набора за месяц 200 рублей.
По данным статистиков, в октябре жителю Новосибирской области и Бердска было достаточно 5072,89 рубля, чтобы поддерживать жизнь. По сравнению с сентябрем стоимость продуктового набора выросла на 4,4%, а с начала года – на 12,9%.В прошлом месяце, как сообщал "Курьер.Среда" питаться можно было на 4860,98 рубля.
В структуре стоимости набора по-прежнему преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 27,3%. По выводам статистиков, на молочные продукты приходится 20,6%, доля мяса и мясопродуктов составляет 17,4%, плодов и овощей – 17,2%, жиров – 5,4%, рыбы – 4,3%, чая, соли и специй – 3,2%, сахара и кондитерских изделий – 2,3%, яиц – 2,3%.
Как сообщили в статистическом ведомстве, среди регионов Сибири самая высокая стоимость минимального продуктового набора зафиксирована в Красноярском крае - 5693,19 рубля, самая низкая отмечена в Омской области - 4425,16 рубля.
Напомним, что стоимость условного (минимального) набора продуктов питания определена на основе цен на 33 наиболее потребляемых продуктов и норм их потребления на одного человека. При расчетах опираются на средние цены по региону.