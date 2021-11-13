Россиянам без смартфонов QR-коды нового образца о вакцинации можно получить в МФЦ и на сайте "Госуслуги"

Россияне смогут получить QR-коды нового образца для подтверждения статуса вакцинированного, переболевшего COVID-19, либо имеющего медотвод, на сайте "Госуслуги" и в МФЦ. В настоящее время решается вопрос о взаимодействии с Почтой России для предоставления документов гражданам, у кого нет возможности использовать смартфон.
Сертификаты и коды, действующие до сих пор, будут изменены в автоматическом режиме по итогам принятия законопроектов, внесенных в Госдуму. Сертификаты будут общедоступными на всей территории России.
- Бумажные сертификаты о вакцинации и бумажные справки как таковые, очевидно, не будут действовать, по крайней мере как "пропуска" куда-либо, но бумажные документы в новой форме можно будет получить в МФЦ и заменяющих их структурах, потребность в этом есть в силу отсутствия смартфонов у 100% населения, — пишет "Ъ".
Как сообщают в СМИ, вероятно, действие сертификатов о вакцинации будет сокращено.
В правительстве были рассмотрены законопроекты, после их одобрения в Госдуме россияне без QR-кодов будут ограничены в поездках между городами, странами и посещении общественных мест, сообщал "Курьер.Среда".
После 1 февраля будет недостаточно предоставить отрицательный тест ПЦР для посещения тех или иных мест, доступных в настоящее время.