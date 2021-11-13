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Россиянам без смартфонов QR-коды нового образца о вакцинации можно получить в МФЦ и на сайте "Госуслуги"

10:10:4511/13/2021
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Сертификаты и коды, действующие до сих пор, будут изменены в автоматическом режиме по итогам принятия законопроектов, внесенных в Госдуму.

Новые QR-коды изменятся автоматически. Фото: Flickr
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Россияне смогут получить QR-коды нового образца для подтверждения статуса вакцинированного, переболевшего COVID-19, либо имеющего медотвод, на сайте "Госуслуги" и в МФЦ. В настоящее время решается вопрос о взаимодействии с Почтой России для предоставления документов гражданам, у кого нет возможности использовать смартфон.

Сертификаты и коды, действующие до сих пор, будут изменены в автоматическом режиме по итогам принятия законопроектов, внесенных в Госдуму. Сертификаты будут общедоступными на всей территории России.

- Бумажные сертификаты о вакцинации и бумажные справки как таковые, очевидно, не будут действовать, по крайней мере как "пропуска" куда-либо, но бумажные документы в новой форме можно будет получить в МФЦ и заменяющих их структурах, потребность в этом есть в силу отсутствия смартфонов у 100% населения, — пишет "Ъ".

Как сообщают в СМИ, вероятно, действие сертификатов о вакцинации будет сокращено.

В правительстве были рассмотрены законопроекты, после их одобрения в Госдуме россияне без QR-кодов будут ограничены в поездках между городами, странами и посещении общественных мест, сообщал "Курьер.Среда".

После 1 февраля будет недостаточно предоставить отрицательный тест ПЦР для посещения тех или иных мест, доступных в настоящее время.

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