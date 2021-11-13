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Мэр Бердска Шестернин назвал самые коррупционные должности в горадминистрации: Он первый в группе риска

9:17:5011/13/2021,Анастасия Солодкова
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Некоторые чиновники на своих постах имеют возможность совершать преступления в угоду третьим лицам, получая за это взятки или другие преференции. К высокой группе риска отнесены несколько отделов и управлений мэрии.

Мэр Бердска Шестернин предупредил своих подчиненных о недопустимости нарушения закона. Фото: "Курьер.Среда".

Недавно мэр Бердска Евгений Шестернин своим распоряжением утвердил карту коррупционных рисков городской администрации. Начальник отдела по профилактике коррупционных правонарушений и внутренней безопасности мэрии Евгений Глушков, который готовил текст документа, уже познакомил с распоряжением градоначальника всех бердских чиновников.

Первыми в группе высокого коррупционного риска значатся сам глава города, его два заместителя - по строительству и городскому хозяйству и по вопросам экономразвития и соцполитике, а также управляющий делами администрации. То есть это должности, в обязанности которых входит организация деятельности мэрии, осуществление организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций.

Поскольку люди на этих постах единолично подписывают заявления, соглашения, договоры, контракты, они могут принимать решения, содержащие условия, «влекущие предоставление необоснованных льгот и преференций третьим лицам». Отсюда и высокий риск коррупции.

Чтобы избежать преступлений в качестве антикоррупционных мер предлагается согласовывать решения с руководителями структурных подразделений, курирующих соответствующее направление. Кроме того, необходимо создавать рабочие группы и комиссии «для коллегиального рассмотрения вопросов в целях принятия руководителем объективного и правомерного решения».

Также в группе высокого коррупционного риска находятся начальник юридического отдела мэрии и его заместитель, которые представляют интересы администрации в судах, делают правовую экспертизу договоров и контрактов. Чем могут навредить сотрудники юротдела? Ради получения решения в пользу мэрии они могут пойти на незаконные договоренности со сторонами по судебным делам, умалчивать о важных фактах, готовить угодные неким лицам нормативные акты, проявлять пассивность при защите интересов администрации в пользу третьих лиц, отказываться от исковых требований за взятку. Ну и согласовывать договоры, предоставляя преимущества определенным субъектам, опять же за вознаграждение.

К высокой степени коррупционного риска также отнесены руководители и сотрудники отдела опеки и попечительства в части установления опеки, передачи детей-сирот на усыновление,
надзора за деятельностью опекунов и контроля за условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей. Коррупция может появиться также при подборе граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями, либо взять детей на воспитание. Высок риск при выдаче разрешения на оформление договора или согласия передачи жилого помещения в собственность несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, и при разрешении на сделку по отчуждению имущества подопечного.

Не менее высок риск поддаться искушению при назначении выплат в сфере опеки и попечительства. Как и при установлении факта невозможности проживания детей-сирот в жилье, собственниками которых они являются. А также при отстранении опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей.

Работающие в отделе контрактной службы, учета и отчетности мэрии Бердска тоже рискуют. Ведь именно они планируют и проводят муниципальные закупки, заключают контракты и осуществляют приемку товаров, работ и услуг по закупкам.

К средней степени коррупционного риска отнесены начальники отделов земельных отношений и природных ресурсов, управления градостроительства, а также отделов по управлению муниципальным имуществом, труда, по жилищным вопросам, муниципальной службы и кадров, соцобслуживания и общественных связей.

В остальных отделах, в том числе экономического развития, транспортном, торговли и предпринимательства, энергетики и ЖКХ, в комиссии по делам несовершеннолетних и отделе архивной службы риски совершить коррупционные преступления оценены как низкие.

Муниципальным служащим предписано немедленно сообщать работодателю о склонении к совершению коррупционного правонарушения. Все чиновники осведомлены об ответственности в случае нарушения закона.

Как сообщал "Курьер.Среда" несколько лет назад в Бердске прокатилась волна уголовных процессов в отношении сотрудников управления финансов и налоговой полиции. Все дела были связаны с бюджетными деньгами.

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взяткакоррупциячиновникивознаграждениедолжностиЕвгений Шестернин
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