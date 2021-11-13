Путин: Россия не имеет отношения к кризису с беженцами на польской границе, Евросоюз сам виноват

На Россию все время пытаются без всякого повода возложить какую-то ответственность, как в ситуации на белорусско-польской границе, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин». Его слова приводит Telegram-канал «Вести».
Глава государства уверил всех, что Россия не принимает участия в создании миграционного кризиса. По словам российского президента, ни одна отечественная авиакомпания не возит беженцев. Он отметил, что они, по всей вероятности, заказывают чартеры для перелетов.
- Наши авиационные компании не возят этих людей. Вообще ни одна наша компания не возит. Кстати и "Белавиа", как мне Александр Григорьевич сказал, тоже не возит. Чартеры заказывают, безвизовый въезд. Люди покупают билеты и полетели, - сказал Путин в интервью в эфире канала "Россия 24".
В Европе существует мнение , что миграционный кризис возник не случайно. Первым обвинение в причастности России к ситуации на границе Белоруссии выразил польский премьер-министр. На его слова ранее ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, назвав обвинения «эфимерными».
Путин же считает, что мигранты пытаются попасть в Евросоюз через Белоруссию из-за безвизового въезда.
-То, что они пошли сейчас через Белоруссию, ничего удивительного нет. Потому что у Белоруссии, как мне объяснил Александр Григорьевич Лукашенко, безвизовый въезд в страну из стран исхода, – заявил российский лидер.
Он добавил, что ранее мигранты попадали в страны Евросоюза "по другим каналам".
Ранее Александр Лукашенко пригрозил отомстить Европе и ответить на очередное обострение отношений Минска и ЕС.
Огромная толпа беженцев, сопровождаемых вооруженными людьми, добралась до границ Белоруссии с Польшей и Литвой. Ранее мигрантам удалось прорвать ограждение и перейти на территорию Польши, но всех просочившихся выловили и вернули обратно.
Напомним, что ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября, когда толпа беженцев из стран Ближнего Востока и Африки направилась к границе, чтобы попасть в ЕС. Колонна нелегалов из Сирии, Ирака, Ирана двигалась в сторону Польши возле погранперехода "Брузги".
Сотни мигрантов с детьми продолжают оставаться в палаточном лагере. Они намерены продолжить попытки прорваться через забор и пройти на польскую территорию.