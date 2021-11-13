«Отрубить ему ноги и застрелиться»: Пациент скончался после странной шутки врача в больнице Барнаула

В Барнауле пожилой мужчина умер после того, как лег в больницу. Страх перед госпитализацией у него возник после того, как врач во время осмотра предложил «отрубить ему ноги, а самому застрелиться».
До госпитализации проблемы у мужчины начались с желудка, 5 ноября он попал в больницу, а через пару дней у пациента отказали ноги.
8 ноября после «шутки» врача во время обхода у него началась паническая атака.
- Он мучился от нестерпимой боли! После два санитара забрали его на каталке и увезли на дуплекс (раньше они этого сделать не могли, видя, что ноги синеют и лопаются на глазах). После дуплекса вкололи укол и, как нам сообщили соседи по палате, привязали его (неходячего). Через час он скончался! — сказано в посте.
Мужчина умер, об этом сообщила его дочь, разместив пост в группе «Инцидент Барнаул». Сообщается, что доктор извинился за свои слова.