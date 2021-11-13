Школьников переводить на дистанционное обучение в России пока не планируют, заявил глава Минпросвещения Кравцов

Российские власти не имеют планов переводить школы на дистанционное обучение, сообщил 13 ноября глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
«У нас находится несколько регионов, порядка 6% школ (на дистанционном обучении), это немного. А 92% уже с понедельника будут работать и уже работают в очном режиме, у нас никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение нет и не будет», — заявил министр во Владивостоке, общаясь с журналистами (цитат по РИА Новости).
По его словам, несколько регионов со следующей недели выходят на учебу в очном формате, поскольку эпидситуация позволяет это сделать.
«Более 90% школ с этой недели, после нерабочих дней, после осенних каникул вышли в очный формат», — рассказал Кравцов.
Напомним, что нерабочие дни пришлись на период осенних каникул, поэтому, по мнению министра, качество обучения не пострадало.
Как сообщал "Курьер.Среда", в Бердске 8 ноября не вышли на учебу только те классы, где выявили заболевших коронавирксом учеников.