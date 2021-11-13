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Все дни для пересадки комнатных растений на ноябрь и декабрь 2021 по лунному календарю: благоприятные и не очень

4:45:5011/13/2021
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Если в вашем доме есть цветок, который вы планируете пересадить в ноябре или декабре, то обратите внимание на лунный календарь. Он подскажет лучшие даты для этого занятия.

Чтобы не испортить растение, а наоборот укрепить его рост, важно использовать лунный календарь. Фото: Pixabay.com
Чтобы не испортить растение, а наоборот укрепить его рост, важно использовать лунный календарь. Фото: Pixabay.com

Почти в каждом доме можно встретить какие-либо растения, аккуратно посаженные в горшки или другие емкости. Заботливые хозяева ухаживают за своими зелеными друзьями, систематически поливая их и удобряя. Однако рано или поздно приходит время пересадки растения, когда оно уже не помещается в горшке или земля теряет свои питательные свойства. Для того, чтобы пересадка была бережной и качественной, многие садоводы уже давно пользуются лунным календарем. Он помогает определить благоприятные дни для пересадки и ухода за растениями, а также узнать, какие дни для этих процедур совсем не подходят.

Благоприятные и неблагоприятные дни для пересадки комнатных растений в ноябре и декабре 2021.

Ноябрь.

Благоприятные дни.
Пересаживать цветы с середины ноября следует 14, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 числа. В этот день вы не рискуете навредить растению и с высокой вероятность усилите его здоровье и обеспечите ему долгое и красивое цветение и рост.

Неблагоприятные дни.
В ноябре самым неудачным днем для пересадки комнатных растений является 19 ноября. Лунный календарь крайне не рекомендует проводить любые процедуры, связанные с пересадкой и удобрением комнатных растений, иначе вы рискуете потерять свой горячо любимый цветок.

Декабрь.

Благоприятные дни.
В декабре пересадкой цветов лучше всего заниматься 1, 6, 7, 10, 11, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 числа. Пересадка в эти даты пойдет растению на пользу, а риск допустить ошибку или повредить растения во время процедуры будет минимизирован.

Неблагоприятные дни. Ни в коем случае не пересаживайте растения 3, 4, 5, 19 декабря, иначе ваше растение не приживется и быстро умрет, зачахнет и ослабнет.

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