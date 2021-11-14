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Что ждет нас зимой с пандемией коронавируса? Как будет развиваться ситуация?

5:30:1111/13/2021
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Люди, которые были вакцинированы на раннем этапе и еще не получили ревакцинацию, могут увеличивать число инфекций, даже если у них все еще есть некоторая защита от самых ужасных последствий вируса.

Заразный вариант дельты приводит к увеличению госпитализаций COVID-19. Фото: Pixabay.com

Заразный вариант дельты приводит к увеличению госпитализаций COVID-19 в Горном Западе и подпитке разрушительных вспышек на Севере, что является тревожным признаком того, что может быть впереди этой зимой в США.

В то время как тенденции улучшаются во Флориде, Техасе и других южных штатах, которые пережили самый сильный летний всплеск, ясно, что дельта еще не закончилась с Соединенными Штатами. COVID-19 перемещается на север и запад на зиму, поскольку люди направляются в дома, закрывают окна и дышат застоявшимся воздухом, пишет medicalxpress.com.

«Мы увидим множество вспышек среди непривитых людей, которые приведут к серьезным заболеваниям, и это будет трагично», - сказал доктор Дональд Милтон из Школы общественного здравоохранения Университета Мэриленда.

В последние дни колледж Вермонта приостановил общественные собрания из-за всплеска дел, связанных с вечеринками в честь Хэллоуина. Власти Бостона закрыли начальную школу для борьбы со вспышкой. Больницы в Нью-Мексико и Колорадо переполнены.

В Мичигане район Детройта, состоящий из трех округов, снова становится горячей точкой для передачи: одна больничная система сообщает о почти 400 пациентах с COVID-19. Согласно результатам ряда опросов, проведенных влиятельной группой моделирования в Вашингтонском университете, в Мичигане стали носить маски около 25% людей.

«Обеспокоенность по поводу COVID в целом практически исчезла, и это прискорбно, - сказала доктор Дженнифер Морс, медицинский директор департаментов здравоохранения в 20 округах центрального и северного Мичигана. «Я чувствую себя странно, заходя в магазин в маске. Я меньшинство. Это совсем другое. Просто сейчас действительно необычная атмосфера».

В Нью-Мексико не хватает коек для интенсивной терапии, несмотря на то, что уровень вакцинации в штате превышает средний уровень. Снижение иммунитета может сыграть свою роль. Люди, которые были вакцинированы на раннем этапе и еще не получили ревакцинацию, могут увеличивать число инфекций, даже если у них все еще есть некоторая защита от самых ужасных последствий вируса.

«Дельта и ослабление иммунитета - сочетание этих двух отбросило нас назад», - сказал Али Мокдад, профессор наук о показателях здоровья в Вашингтонском университете. «Этот вирус будет с нами надолго».

Дельта-вариант доминирует среди инфекций в США, составляя более 99% проанализированных образцов.

По словам Мокдада, ни один штат не достиг достаточно высокого уровня вакцинации, даже в сочетании с иммунитетом, вызванным инфекцией, чтобы избежать таких вспышек, которые происходят сейчас.

В отступление от национальных рекомендаций губернатор Колорадо Джаред Полис подписал в четверг распоряжение, которое разрешает любому жителю 18 лет и старше получить доступ к бустерной прививке от COVID-19, что является еще одним шагом к тому, чтобы больницы и медицинские работники не были подавлены резким ростом числа заболеваний в штате. дельта-инфекции.

Прогресс в области вакцинации продолжается, но почти 60 миллионов американцев в возрасте от 12 лет и старше остаются непривитыми. Это улучшение по сравнению с июлем, когда было невакцинировано 100 миллионов человек, сказал координатор Белого дома по COVID-19 Джефф Зиентс.

«Первые прививки в среднем делают около 300 000 в день, и усилия по вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет идут полным ходом», - сказал Зиент на брифинге в среду.

Линси Марр из Virginia Tech, ведущий исследователь воздушно-капельного распространения коронавируса, предсказала распространение вируса на север в своем сообщении в Twitter 15 сентября. Вирус распространяется в воздухе и может накапливаться в закрытых помещениях с плохой вентиляцией. По словам Марра, более холодная погода означает, что в помещении находится больше людей, дышащих одним и тем же воздухом.

«Представьте, что все, с кем вы проводите время, - курильщики, и вы хотите вдыхать как можно меньше их дыма», - сказала она.

«Чем ближе вы к курильщику, тем больше вы подвергаетесь воздействию этого дыма», - сказал Марр. «А если вы находитесь в плохо проветриваемом помещении, дым со временем накапливается».

Марр сказала, что она и ее вакцинированная семья будут использовать быстрые тесты перед тем, как собраться на Рождество, чтобы проверить наличие инфекции.

«Трудно сказать, что будет дальше с этим вирусом», - сказал Марр. «Мы думали, что знаем, но дельта нас очень удивила. Мы думали, что вакцина поможет положить конец этому, но дела все еще затягиваются. Трудно сказать, что будет дальше».

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