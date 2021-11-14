Можно ли людям с сердечными заболеваниями заниматься физическими упражнениями?

Может показаться, что постоянный режим отдыха и расслабления - лучший способ действий для человека с сердечным заболеванием, но оставаться активным важно для сердца и общего состояния здоровья. Элайджа Бер, доктор медицины, кардиолог клиники Mayo Clinic Healthcare в Лондоне, объясняет, почему и как даже люди, чьи состояния подвергают их более высокому риску остановки сердца, могут безопасно заниматься спортом.
«Даже у пациентов с сильно поврежденным сердцем, вызывающим сердечную недостаточность, упражнения могут быть важны для улучшения качества жизни», - говорит доктор Бер. Есть предостережение: «Это должно быть в пределах разумного, и следует проявлять осторожность, чтобы не усугубить основное заболевание», пишет medicalxpress.com.
В. Что следует учитывать при тренировках с сердечным заболеванием?
При разработке плана упражнений следует учитывать основное заболевание сердца.
«Например, если у кого-то есть ишемическая болезнь сердца, то есть образование наростов или закупорка артерий из-за холестерина, то чрезмерная физическая нагрузка может вызвать боль в груди и увеличить риск основного заболевания», - говорит доктор Бер. «С другой стороны, пациенты с состояниями, которые не усугубляются физическими упражнениями, такими как некоторые проблемы с сердечным ритмом, могут тренироваться столько, сколько захотят».
В. Какой тип упражнений рекомендуется? Исключает ли кардио?
«Пациенты могут выполнять упражнения для сердечно-сосудистой системы, и это действительно может быть очень полезно для их благополучия и прогноза. Однако интенсивность и продолжительность упражнений должны соответствовать их состоянию», - говорит доктор Бер.
В целом, если на состояние отрицательно влияют упражнения, лучше избегать высокоинтенсивных, выносливых или соревновательных видов спорта и рекомендуется индивидуальный подход кардиолога, добавляет он.
В. Какие действия люди могут предпринять, чтобы снизить риск остановки сердца во время тренировок? Какие предупреждающие знаки?
По словам доктора Бер, отказ от чрезмерно интенсивных или продолжительных упражнений или соревновательных видов спорта обычно является ключом к минимизации риска и максимальному увеличению пользы от упражнений у пациентов с состояниями, которые подвергают их риску остановки сердца.
Он советует, если пациенты испытывают боль в груди, одышку, учащенное сердцебиение или головокружение во время упражнений, им следует немедленно прекратить упражнения и обратиться за медицинской помощью.