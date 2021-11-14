Кто подвергается более высокому риску смерти от коронавируса: городские или деревенские жители?

Первая волна COVID-19 пощадила большую часть сельской Америки, гораздо чаще поражая людей, живущих в городских районах. Однако последний всплеск был другим. Число случаев заражения COVID в других городах превысило число городских. То же самое и с общим уровнем смертности от COVID.
Согласно новому исследованию, проведенному Сунилом Шармой - руководителем отделения легочной терапии, реанимации и медицины сна Университета Западной Вирджинии, - пациенты с COVID, оказавшиеся в отделении интенсивной терапии, в сельской местности, сталкиваются с большим риском смерти, чем их городские коллеги, пишет medicalxpress.com.
«Это первое исследование, проводимое в Аппалачах», - сказал Шарма, профессор Медицинской школы. «Мы были удивлены, что никто не приложил столько усилий, чтобы посмотреть, что нужно нашему сообществу. И если вы не работаете в больнице, я думаю, что иногда возникает чувство комфорта, когда мы думаем:« Может быть, в сельской местности дела обстоят не так плохо. Они хуже, чем в городских районах».
Результаты, полученные им и его коллегами, опубликованы в Critical Care Explorations.
Исследователи рассмотрели 81 пациента, которые были переведены из больниц критического доступа и сельских учреждений в отделение интенсивной терапии в более крупной больнице, предлагающей более специализированную помощь.
Для получения статуса CAH больница должна иметь 25 или меньше коек для оказания неотложной помощи, находиться на расстоянии более 35 миль от другой больницы и поддерживать среднюю продолжительность пребывания менее 4 дней.
Из 81 пациента 50 прошли искусственную вентиляцию легких из-за острого респираторного дистресс-синдрома, вызванного COVID.
В контрольную группу вошел 31 пациент, которым также была выполнена искусственная вентиляция легких из-за ОРДС, но не по причинам, связанным с COVID.
«Мы были настолько поражены COVID-19, что у нас не было случаев ОРДС, кроме COVID-19», - сказал Шарма. «Итак, мы взяли пациентов с ОРДС из эпохи до COVID в качестве контрольной группы с очень похожей степенью поражения легких от ОРДС».
Команда обнаружила, что в общей сложности 54 процента сельских пациентов с COVID в их выборке умерли в течение 30 дней после поступления в отделение интенсивной терапии.
«Для сравнения, в городских центрах только 30 процентов умерли», - сказал Шарма.
Исследователи также обнаружили, что у сельских пациентов с ОРДС, связанным с COVID, вероятность смерти выше, чем у их сверстников до COVID.
Это сохранялось даже тогда, когда исследователи контролировали степень органной недостаточности пациентов.
«В группе COVID с ОРДС уровень смертности был намного выше, - сказал Шарма. «Шестьдесят восемь процентов этих людей умерли в течение 30 дней. В контрольной группе умерли только 42 процента, хотя эта группа была не менее больна, чем группа COVID».
Результаты исследования Шармы также показывают, что если сельских пациентов с COVID интубируют, их риск смерти возрастает, если они старше 70 лет или если они интубированы более пяти дней.
Подобные идеи могут помочь поставщикам медицинских услуг распределять скудные ресурсы больниц.
Они также могут «дать людям некоторую основу в совершенно дезориентирующей среде», - сказал Шарма.
«Это очень, очень сложно, потому что члены семей пациентов просто хватаются за любую информацию, а в отсутствие этого они просто борются», - сказал он. «Обладая такой надежной информацией, они могут принимать решения за своего любимого человека и чувствовать себя в мире с собой».
Но почему сельские пациенты с COVID, как правило, чувствуют себя хуже, чем другие?
Шарма предполагает, что состояния здоровья, характерные для сельских районов, такие как диабет, ожирение и ХОБЛ, могут играть роль в ухудшении их исходов.
Он добавил, что CAH имеют «очень простую инфраструктуру».
«Мы поняли, что из-за нехватки ресурсов больницы с критически важным доступом принимают на себя бремя этих пациентов, а для этого у них не имеется достаточного оборудования», - сказал он. «Это не вина больниц. Они просто не были предназначены для борьбы с такой пандемией. Вы говорите о наихудшем типе дыхательной недостаточности, с которой вы сталкиваетесь. Это то, что мы видим в больницах третичного уровня, но в этих больницах с критически важным доступом этого не видят. Для них было очень сложно обслуживать этих пациентов ».
Шарма сказал, что относительно более низкий уровень смертности среди сельских пациентов с COVID - по сравнению с городскими - подчеркивает, почему для людей, живущих в сельской местности , важно получить вакцину против COVID.
«Мы не говорим о Нью-Йорке или Атланте, штат Джорджия, - сказал он. «Это мы - Западная Вирджиния. Итак, сделайте прививку, потому что это ужасные новости. Наша смертность намного выше, чем в других регионах. Если вы вакцинированы и заболели COVID, то да, у вас могут быть плохие дни… вы можете почувствовать, что у вас грипп, но вы будете жить ».