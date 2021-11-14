Насколько безопасны и эффективны вакцины от коронавируса для людей с онкологией?

Лица, получающие лечение от активного рака, подвергаются особенно высокому риску тяжелого заболевания и смерти от инфекции SARS-CoV-2 из-за аберрантных иммунных ответов от самого рака и некоторых методов лечения.
В новом исследовании, опубликованном в Журнале клинической онкологии, изучается безопасность и иммуногенность вакцин против SARS-CoV-2 в большой группе людей с различными типами рака, получающих различное лечение. Это одно из наиболее полных исследований в своем роде, а также одно из первых исследований, в котором изучается влияние бустерных доз вакцины на людей, больных раком, пишет medicalxpress.com.
«Мы продолжили это исследование, потому что имелись ограниченные данные о безопасности вакцин против SARS-CoV-2 у людей с активным раком. Никакие опубликованные проспективные клинические испытания не включали эту популяцию пациентов», - сказал со-ведущий исследователь Джастин Гейнор, доцент медицины в Гарвардская медицинская школа и директор Центра рака грудной клетки Массачусетской больницы общего профиля.
«Также существовала значительная неопределенность в отношении того, как активное лечение рака повлияет на эффективность вакцин. Наши данные обнадеживают как в отношении безопасности, так и эффективности», - сказал Гейнор.
«Химиотерапия незначительно снизила иммунный ответ, но не настолько, как первоначально опасались пациенты и клиницисты», - сказал со-ведущий исследователь Вивек Наранбхай, клинический научный сотрудник HMS в Массачусетсе и Институте рака Дана-Фарбер.
В исследование был включен 1001 пациент с различными злокачественными новообразованиями солидных органов и гематологическими злокачественными новообразованиями, которые лечились в Центре массового общего рака и которые получили две дозы вакцины Moderna или Pfizer или одну дозу вакцины Johnson & Johnson. Тридцать два участника также получили бустерные дозы вакцины.
Исследователи измерили у участников концентрацию антител против SARS-CoV-2 и титры нейтрализации, которые показывают, насколько хорошо антитела блокируют проникновение вируса в клетки. Титры антител и титры нейтрализации являются косвенными показателями, которые коррелируют с защитой от инфекции COVID-19.
Исследователи обнаружили, что тип вакцины, которую получили участники, был основным фактором в индукции иммунного ответа. Пациенты, получившие вакцину J&J, имели значительно более низкий иммунный ответ, чем участники, получившие вакцины с мРНК - Pfizer и Moderna, что согласуется с тем, что ранее наблюдалось у здоровых людей из контрольной группы.
В совокупности, однако, реакция больных раком на три вакцины умеренно нарушена по сравнению со здоровыми людьми, но у большинства пациентов реакция, вероятно, будет достаточной для защиты от тяжелого заболевания.
«Наши данные предполагают, что пациенты с раком должны получать вакцины с мРНК», - сказал Гейнор. «Кроме того, пациентам, получившим вакцину J&J, следует рассмотреть возможность получения дополнительных доз вакцины».
Дополнительные дозы вакцины в небольшой группе участников, которые их получили, были безопасными, хорошо переносимыми и вызывали более высокий иммунный ответ. CDC теперь рекомендует людям с ослабленным иммунитетом, в том числе больным раком, а также пожилым пациентам получать дополнительные дозы вакцины.
Участники, которые ранее были инфицированы COVID-19, также имели более высокий иммунный ответ на вакцину, тогда как увеличение возраста предсказывало более низкие ответы. Иммунитет, вызванный всеми вакцинами, со временем снизился.
Лечение рака оказало меньшее влияние на иммунный ответ, чем вакцина, которую получали участники. Пациенты, которые получали химиотерапию, трансплантацию костного мозга или кортикостероиды, имели более низкий иммунный ответ, но, по прогнозам, большинство из них по-прежнему сохраняли защитный эффект.
Лица, получавшие лечение с блокадой иммунных контрольных точек, имели тенденцию к усилению иммунного ответа.
«Побочные эффекты вакцины, испытываемые больными раком, были аналогичны побочным эффектам вакцины, которые испытывали здоровые люди в контрольной группе, и в целом были легкими или умеренными, что должно успокаивать пациентов», - сказал Наранбхай.
У лиц, сообщивших о более тяжелых побочных эффектах, иммунный ответ был немного лучше, а у пациентов с предшествующей инфекцией SARS-CoV-2 также были более значительные реакции на вакцину.
Следующие шаги этого исследования включают более глубокое изучение того, как различные подходы к лечению рака влияют на иммунный ответ и как вакцины могут вызывать реакцию против потенциальных новых вариантов SARS-CoV-2 у больных раком.
«Мы также пытаемся узнать больше о том, как вакцины в целом действуют у больных раком, что может помочь продвинуть текущие исследования вакцин для лечения рака», - сказал Наранбхай.