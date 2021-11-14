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Экспресс-тест на COVID-19 может дать ложноположительный результат: в каких случаях?

7:00:4711/13/2021
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Исследователи провели экспресс-тесты на антиген SARS-CoV-2 для различных коммерческих напитков с разным содержанием соли и уровнем pH.

В свете частых ложноположительных результатов команда канадских исследователей показала, что экспресс-тесты на антиген SARS-CoV-2 работают только при соблюдении инструкций производителя. Фото: Pixabay.com

В свете частых ложноположительных результатов команда канадских исследователей показала, что экспресс-тесты на антиген SARS-CoV-2 работают только при соблюдении инструкций производителя. Исследование опубликовано на этой неделе в Microbiology Spectrum, журнале Американского общества микробиологов.

По словам старшего автора Джейсона Дж. Леблана, доктора философии, старшего автора Джейсона Дж. Леблана, стимулом для исследования, демонстрирующего предположительно очевидное, послужило появление в социальных сетях сообщений с ложными положительными результатами тестов на COVID безалкогольных напитков и фруктов, которые предположительно были попытками дискредитировать тесты, пишет medicalxpress.com.

Кроме того, школьники, проходящие тестирование на вирус, тайком добавляли фруктовый сок и другие загрязнители в тестовое устройство, чтобы вызвать ложные срабатывания, чтобы сэкономить время в школе, сказал ЛеБлан, клинический микробиолог из отдела микробиологии Департамента лабораторной медицины, Nova Scotia Health, и профессором отделения патологии Университета Далхаузи, Галифакс, Новая Шотландия, Канада.

«Увидев неправильное использование и искажение функции тестирования в социальных сетях, мы почувствовали необходимость получить надежные научные данные, чтобы объяснить формирование ложноположительных результатов во время тестирования антигена SARS-CoV-2», - добавил ЛеБлан.

Важность исследования выходит за рамки борьбы с распространением лжи в социальных сетях. Это может принести широкую пользу общественному здравоохранению во всем мире, поскольку рассматриваемый экспресс-тест на антиген был распространен в более чем 120 странах.

«Эта информация поможет поставщикам медицинских услуг дать научное объяснение того, почему могут возникать ошибочные результаты, когда тесты используются вне рекомендаций производителя», - сказал Леблан.

Исследователи провели экспресс-тесты на антиген SARS-CoV-2 для различных коммерческих напитков с разным содержанием соли и уровнем pH. Все эти тесты привели к ложным срабатываниям.

После этого каждый компонент буферного раствора удалялся по очереди, и отсутствие каждого неизменно приводило к ложноположительным результатам, сказал ЛеБлан.

Буфер - это раствор, который сопротивляется изменению pH при добавлении в него кислоты или щелочи. Буферы обычно содержат слабую кислоту или щелочь вместе с одной из ее солей и небольшое органическое соединение, называемое трицин. «Буфер создает среду, которая предотвращает связывание антител друг с другом, если не присутствует SARS-CoV-2», - сказал ЛеБлан.

Таким образом, исследование показало, что пропуск буфера производителя или его изменение каким-либо образом может привести к ложноположительным результатам, «подчеркивая важную роль каждого из компонентов буфера для правильного функционирования теста», - сказал ЛеБлан.

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