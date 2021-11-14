Новую вакцину против Эболы начинают испытывать на людях

26 человек принимают участие в первой фазе исследования, результаты которого ожидаются через 6 месяцев. Эбола - невероятно смертельное заболевание, вирус убивает 90% инфицированных. Исследователи из Оксфорда разработали один из уколов Covid, одобренный в Великобритании в 2020 году.
Новая вакцина против Эболы, разработанная командой Оксфордского университета, которая сделала прививку AstraZeneca Covid, сегодня впервые проходит испытания на людях, пишет dailymail.co.uk.
Укол, известный в настоящее время как ChAdOx1 biEBOV, использует ту же технологию, что и революционный укол от коронавируса.
Он был разработан для борьбы с заирским и суданским штаммами лихорадки Эбола, двумя наиболее распространенными и смертоносными видами.
В ходе испытания 26 человек в возрасте от 18 до 55 лет получат укол и будут находиться под наблюдением в течение шести месяцев в Оксфорде.
С сегодняшнего утра начнутся вакцинации пациентов, результаты ожидаются во второй половине 2022 года.
На первом этапе исследования будут проверены безопасность, побочные эффекты, оптимальная доза и время для нового укола. На более поздних испытаниях будет показано, как он действует против вируса Эбола в реальном мире.
Существуют и другие вакцины против Эболы, основанные на разновидностях Заира, но исследователи из Оксфорда надеются, что у нового укола будет более широкий охват.
Известно, что существует четыре вида вируса Эбола, вызывающего заболевания у людей.
Из них заирский вид является наиболее смертоносным, вызывая смерть в 70–90 процентах случаев, если его не лечить.
Виды Заира ответственны за большинство вспышек, включая вспышку в Западной Африке в 2014–2016 годах и вспышку в 2018 году в восточной части Демократической Республики Конго, где более 32 000 человек были инфицированы и более 13 600 умерли.
Вакцина основана на вирусе ChAdOx1, ослабленной версии вируса простуды шимпанзе, который был генетически модифицирован, так что его репликация у людей невозможна.
Этот метод уже успешно применялся в вакцине Oxford-AstraZeneca Covid.
Тереза Ламбе, доцент Института Дженнера и ведущий научный сотрудник Оксфордского университета, сказала: «Спорадические вспышки эболавируса все еще происходят в пораженных странах, подвергая опасности жизни людей, особенно передовых медицинских работников. Нам нужно больше вакцин для борьбы с этой разрушительной болезнью ».
Доктор Дэниел Дженкин, главный исследователь испытания в Институте Дженнера, сказал: «Последние достижения привели к одобрению вакцин против одного из вирусов, вызывающих болезнь, вызванную вирусом Эбола».
«Однако это заболевание может быть вызвано несколькими различными видами вирусов, и каждый из них может потребовать целенаправленного иммунного ответа для обеспечения защиты».
«Мы разработали нашу новую вакцину для борьбы с двумя видами вируса, которые вызвали почти все вспышки и смерти эболавируса, и теперь с нетерпением ждем возможности протестировать ее в рамках фазы I клинических испытаний».
Волонтеры, заинтересованные в участии в исследовании, могут сделать это онлайн через университет.
Следующие испытания вакцины должны начаться в Танзании к концу года.
Эбола убила по меньшей мере 11000 человек во всем мире во время последней крупной вспышки вируса и опустошила Западную Африку в 2014–2016 годах.
Вирус Эбола передается людям от диких животных, таких как летучие мыши, дикобразы и приматы, а затем распространяется между людьми через прямой контакт с биологическими жидкостями и материалами, такими как одежда и постельные принадлежности.
В настоящее время существует вакцина под названием Ervebo, которая доказала свою эффективность в защите людей от заирского вида вируса Эбола.
Другая вакцина под названием Забдено-и-Мвабеа была одобрена для использования в мае 2020 года и состоит из двух доз, вводимых с интервалом в восемь недель.
В Демократической Республике Конго продолжается вспышка лихорадки Эбола, которая началась 8 октября.
Развитие прививки от Эболы - странный круг для Оксфордского университета, который начал работу над тем, как быстро разработать вакцины после разрушительной вспышки Эболы в 2014–2016 годах.
В декабре прошлого года исследователей из Оксфордского университета провозгласили героями за помощь в вакцинации мира от Covid после разработки укола, изготовление которого стоило всего 2 фунта стерлингов.
Позже укол был ограничен для лиц старше 40 лет в Великобритании и других европейских странах после того, как было обнаружено, что существует небольшой риск образования тромбов.
Великобритания пожертвовала 30,6 миллиона доз вакцины Oxford-AstraZeneca более бедным странам в рамках глобальной схемы обмена вакцинами от COVAX ООН и планирует пожертвовать еще 20 миллионов.
КАК РАБОТАЕТ ТЕХНОЛОГИЯ OXFORD COVID VACCINE?
Вакцина Oxford-AstraZeneca Covid, называемая ChAdOx1 nCoV-19, использует безвредную, ослабленную версию обычного вируса, вызывающего простуду у шимпанзе.
Исследователи уже использовали эту технологию для производства вакцин против ряда патогенов, включая грипп и вирус Зика.
Вирус генетически модифицирован, поэтому он не может воспроизводиться в организме человека и вызывать инфекцию.
Ученые передали в вакцину генетические инструкции для специфического `` шипового белка '' коронавируса, который необходим для проникновения в клетки.
Когда вакцина попадает в клетки внутри организма, она использует этот генетический код, чтобы заставить собственные клетки организма производить поверхностный спайковый белок коронавируса.
Это вызывает иммунный ответ, потому что делает эти клетки похожими на вирус, который эффективно работает в качестве обучающего средства для иммунной системы, чтобы научиться бороться с вирусом, если настоящая вещь попадает в организм.
ЧТО ТАКОЕ EBOLA И НАСКОЛЬКО СМЕРТЕЛЬНО БЫЛА ПОСЛЕДНИЙ КРУПНЫЙ ПРОБЕЛ?
Эбола, геморрагическая лихорадка, унесла жизни по меньшей мере 11 000 человек по всему миру после того, как она опустошила Западную Африку и быстро распространилась в течение двух лет.
Эта эпидемия была официально объявлена прекращенной еще в январе 2016 года, когда ВОЗ объявила Либерию свободной от Эболы.
Страна, потрясенная непрерывными гражданскими войнами, закончившимися в 2003 году, больше всего пострадала от лихорадки, причем 40 процентов смертей приходилось на нее.
Сьерра-Леоне сообщила о самом большом количестве случаев заболевания Эболой, причем почти все инфицированные были жителями страны.
ГДЕ ЭТО НАЧИНАЛОСЬ?
Анализ, опубликованный в Медицинском журнале Новой Англии, показал, что вспышка заболевания началась в Гвинее, которая соседствует с Либерией и Сьерра-Леоне.
Группе международных исследователей удалось отследить эпидемию до двухлетнего мальчика из Мелианду - примерно в 400 милях (650 км) от столицы Конакри.
Эмиль Уамуно, более известный как Пациент Зеро, возможно, заразился смертельным вирусом, играя с летучими мышами в дупле дерева, говорится в исследовании.
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ БЫЛО УНИЧТОЖЕНО?
Цифры показывают, что от лихорадки Эбола заразились почти 29 000 человек - это означает, что вирус убил около 40 процентов тех, кого поразил.
Случаи и смерти также были зарегистрированы в Нигерии, Мали и США, но в гораздо меньшем масштабе, с 15 смертельными исходами между тремя странами.
Представители здравоохранения Гвинеи сообщили о загадочной болезни в юго-восточных регионах страны до того, как ВОЗ подтвердила, что это была лихорадка Эбола.
Эбола была впервые выявлена учеными в 1976 году, но, как показывают цифры, последняя вспышка затмила все другие, зарегистрированные в истории.
КАК ЧЕЛОВЕКИ ЗАВИСИЛИ С ВИРУСОМ?
Ученые считают, что Эбола чаще всего передается людям от летучих мышей, но виноваты также антилопы, дикобразы, гориллы и шимпанзе.
Он может передаваться от человека к человеку через кровь, выделения и другие физиологические жидкости инфицированных людей и поверхностей.
ЕСТЬ ЛЕЧЕНИЕ?
В настоящее время активно используются две вакцины против Эболы. Одна из них - вакцина под названием Эрвебо, которая доказала свою эффективность в защите людей от заирского вида вируса Эбола.
Другая вакцина под названием Забдено-и-Мвабеа была одобрена для использования в мае 2020 года и состоит из двух доз, вводимых с интервалом в восемь недель.