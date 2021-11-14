Что такое норовирус и как долго длится заболевание?

Норовирус - это очень заразный микроб, который часто называют «зимней рвотой». Но, хотя это заболевание чаще всего встречается в холодные месяцы, в настоящее время число случаев заболевания растет по всей Великобритании, особенно в детских учреждениях, пишет thesun.co.uk.
Заболеваемость норовирусом резко возросла за последние несколько месяцев и в настоящее время находится на высоком уровне в Великобритании.
Руководители здравоохранения настоятельно рекомендовали родителям внимательно следить за симптомами, поскольку в школах случаи быстро распространяются.
Поскольку количество случаев Covid по- прежнему велико в Великобритании, это означает, что британцы должны быть начеку в отношении другого типа болезни.
Но каковы симптомы норовируса и как долго он длится? Вот что вам нужно знать о неприятном вирусе ...
Что такое норовирус?
Норовирус является одним из наиболее распространенных желудочных микробов в Великобритании, его также называют «зимней рвотой», хотя он может поражать людей круглый год.
Это очень неприятно, но обычно проходит через несколько дней.
Экспертам было сообщено о гораздо большем количестве инцидентов, чем можно было ожидать летом.
Случаи заболевания начали расти в июне и были «заметно выше» среди детей младше пяти лет.
В июле случаев заболевания было на 43% больше, чем в среднем за год.
Ожидается, что по мере приближения зимы и увеличения числа британцев число случаев будет расти.
Руководители здравоохранения заявили, что, хотя вирус в основном поражает маленьких детей, наблюдается рост числа инфекций во всех возрастных группах.
Каковы симптомы норовируса?
Согласно веб-сайту NHS , вы, вероятно, заразитесь норовирусом, если испытаете внезапное тошнотворное чувство, рвоту и водянистую диарею.
Основные симптомы:
Плохое самочувствие (тошнота).
Понос.
Тошнота (рвота).
У вас также может быть:
Высокая температура.
Головная боль.
Боль в руках и ногах.
Как долго длятся симптомы норовируса?
Симптомы норовируса обычно начинаются между 12 и 48 часами после заражения вирусом.
Большинство людей почувствуют себя лучше через два-три дня.
В NHS говорится: «Не ходите в школу и не работайте, пока вы не перестанете болеть или у вас не будет диареи в течение как минимум 2 дней. Это когда вы наиболее заразны.
«Не посещайте больницы или дома престарелых в это время».
Бывают случаи, когда вирус может оставаться в кишечнике неделями или даже месяцами.
И вы должны получить совет, позвонив по номеру 111, если вас все еще рвет через два дня или диарея продолжается более семи дней.
То же самое касается детей, и важно избегать признаков обезвоживания, особенно если это не устранено саше для пероральной регидратации.
Позвоните в службу 999, если у вас или вашего ребенка есть кровь, она зеленого или желтого цвета или похожа на молотый кофе. По словам NHS, такие симптомы, как ригидность шеи, боль при взгляде на свет или внезапная сильная головная боль или боль в животе, также требуют звонка в службу 999.
Как распространяется норовирус?
Вирус легко распространяется в общественных местах и передается, когда крошечная частица рвоты или фекалий инфицированного человека попадает в рот другому человеку.
Это звучит немного грубо и маловероятно, но это может произойти - в частности, когда вы касаетесь загрязненной поверхности, а затем кладете руку в рот, или если вы едите зараженную пищу.
Вы также можете заразиться им, если находитесь в непосредственной близости от инфицированного человека, и он дышит на вас.
Как избавиться от норовируса?
Лечения нет, но симптомы часто проходят через пару дней.
Если вы думаете, что заразились этим заболеванием, обратитесь напрямую в NHS, но оставайтесь дома, поскольку вам не предложат никакого лечения в больнице, и вы можете подвергнуть опасности других, находясь там.
Вы можете облегчить симптомы, выполнив следующие действия:
Пейте много жидкости и избегайте обезвоживания.
Примите парацетамол, чтобы облегчить боли.
Отдыхать - много.
Ешьте простую пищу (если вы умеете есть).
Регидрат с помощью солей для регидратации, которые можно купить в саше.
Взрослые могут принимать противодиарейные таблетки.
Норовирус может распространяться очень быстро, поэтому во время болезни следует регулярно мыть руки.
Профессор Сахир Гарбия, заместитель директора национальной службы инфекций PHE, сказал: «Как и в случае с Covid-19, мытье рук действительно важно, чтобы помочь остановить распространение этого вируса.
«Но помните, в отличие от Covid-19, спиртовые гели НЕ убивают норовирус, поэтому лучше всего использовать воду и мыло».