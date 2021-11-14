На спине или в позе эмбриона? Как поза во сне влияет на здоровье и как спать правильно

Эксперты утверждают, что если вы изо всех сил пытаетесь заснуть ночью, то на самом деле это может быть связано с положением, в котором вы спите. У большинства людей есть любимая поза, и хороший ночной сон полезен по ряду причин, пишет thesun.co.uk.
Сон помогает нам чувствовать себя отдохнувшими и дает нашему телу отдых, необходимый для полного восстановления сил.
Национальная служба здравоохранения рекомендует взрослым спать от 7 до 9 часов каждую ночь, но это может варьироваться от человека к человеку.
Эксперты говорят, что уютная обстановка для сна является ключевым моментом, но также имеет значение то, как вы занимаетесь, когда наконец ложитесь спать.
Консультант-остеопат Эндрю Дуди из клиники Флит-стрит объяснил: «Выбор оптимального положения для сна может помочь облегчить боль в спине. Убедитесь, что вы нашли одно или два, которые вам удобны. Наличие более одного человека помогает не застревать в одном и том же положении часами подряд. Все спят по-разному. Итак, идеального положения не существует, но лучше всего начать с того, чтобы убедиться, что голова, плечи и бедра выровнены. Лучший способ добиться этого - спать на спине или на боку».
Здесь мы рассмотрим позы для сна и рассмотрим, как они могут быть полезны для вас.
На спине.
По словам Эндрю, лежа на спине, вероятно, лучше всего для сна для здоровой спины.
Он пояснил: «Это обеспечивает хорошее выравнивание позвоночника от головы и шейных позвонков, через грудной и поясничный отделы до таза. Поскольку спина является самой большой площадью тела, вес распределяется наиболее широко в этом положении, сводя к минимуму горячие точки. Однако, если у вас есть проблемы с поясничным отделом позвоночника, вам может быть удобнее положить подушку под колени. Это связано с тем, что многие области, вызывающие боль в пояснице, находятся в задней части, фасеточных суставах и нервных корешках. Размещение подушки под коленями позволяет поясничному отделу позвоночника мягко сгибаться и разжиматься кзади, снимая давление с этих суставов и нервов».
Поза эмбриона.
Эндрю сказал, что многие люди естественным образом в конечном итоге слегка сгибают позвоночник, лежа на боку, слегка прижав колени к груди, в так называемой позе плода.
Вы можете попробовать спать таким образом, если у вас проблемы с дисками, и Эндрю говорит, что это положение, которое большинству людей кажется удобным.
Он объяснил: «Однако это может немного исказить позвоночник и вывести его из равновесия.
«Чтобы исправить это, если вы предпочитаете спать на боку, поместите между коленями твердую подушку. Это предотвратит падение ноги вперед и поднимет ее. Это восстановит выравнивание позвоночника, бедер и таза».
Боковой сон.
Одно из предыдущих исследований показало, что около 60% людей предпочитают спать на боку.
Д-р Ангус Нисбет, консультант-невролог и врач-терапевт, сказал, что пожилые люди или люди, страдающие различными заболеваниями, также могут спать на боку.
Он сказал Live Science : «С возрастом мы сталкиваемся со все большим количеством недугов. Так что, если, скажем, одно из ваших бедер страдает артритом, вы, естественно, будете спать на той стороне, которая дает облегчение от любой боли, которую вы испытываете».
Однако он объяснил, что у сна на боку есть некоторые недостатки, и сказал, что вы можете страдать от боли в плече и риска появления морщин на лице из-за надавливания на одну сторону.
Если вам нравится спать на боку, старайтесь регулярно менять сторону, на которой вы спите.
На животе.
Хотя это может показаться комфортным, Эндрю сказал, что вам действительно следует избегать сна на животе.
Он объяснил: «Эта поза создает большую нагрузку на вашу спину из-за чрезмерного ее растяжения. К сожалению, для многих людей это единственная поза, в которой они могут заснуть, или любая другая поза заставляет их храпеть.
"Если вы один из них, попробуйте подложить подушку под живот, чтобы снять часть давления со спины. Если вы засыпаете на спине или на боку, а затем переворачиваетесь во сне и просыпаетесь. живот, попробуйте прижать большую подушку к груди и животу, чтобы удерживать положение.
«Еще одна причина, по которой сон на переднем сиденье считается плохим, заключается в том, что голова обычно повернута набок. Это искривляет позвоночник и создает дополнительную нагрузку на шею, плечи и спину».
Чтобы этого избежать, Эндрю сказал, что вы можете попробовать лечь лицом вниз.
«Положите небольшую твердую подушку или плотно свернутое полотенце под лоб, а еще лучше - подушку для лица, чтобы дать возможность дышать. В этом положении вы все равно должны подложить подушку под живот».
Сон полусидя.
«Если ничего не помогает, вы можете попробовать спать в полулежащем положении», - сказал Эндрю.
«Люди со спондилолистезом, например, могут прибегнуть к этому, когда сочтут, что им удобно засыпать в кресле с откидной спинкой. Есть кровати, которые можно слегка приподнять. Так что это стоит изучить», - добавил он.