Исцеляющие сердце и дающие надежду открытки в Международный день логопеда: отправь по WhatsApp коллеге и своему врачу 14 ноября

Не всем разговоры даются легко,
И с речью проблемы бывают,
Но есть один доктор чудесный такой,
Который всегда помогает.
Тебя поздравляю сейчас, логопед,
Огромных успехов желаю,
Всегда добиваться лишь только побед,
Работу свою выполняя!
***
Ты прекрасный логопед,
Это знают все на свете,
Устранишь легко дефект,
Речь подлечишь даже детям.
Процветания в труде
На все годы пожелаю,
И пусть ждут тебя везде
Благодарности без края!
Я вас поздравляю
С Днем логопеда,
Спешим к вам когда
У нас с речью беды.
Желаю, чтоб людям Вы помогали, Дикцию, чтобы Нам исправляли.
Чтоб сделали речь
Понятной и звонкой,
Взрослому, чтоб
Помогли и ребенку.
Вам логопеды
Скажу я, спасибо,
Речь у всех будет
Пусть чистой, красивой.
***
Логопедам пожелаем,
Никогда не унывать
И, сноровку проявляя,
Норму речи возвращать!
Только верные решенья
Ежедневно принимать,
Чтоб с прекрасным настроеньем
Пациентам убегать!
Сотни отзывов хвалебных
Ежедневно получать,
Чтоб работу непременно
На отлично выполнять!
Стихи: Поздравок
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