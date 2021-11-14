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Исцеляющие сердце и дающие надежду открытки в Международный день логопеда: отправь по WhatsApp коллеге и своему врачу 14 ноября

11:15:0511/13/2021
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14 ноября отмечается Международный день логопеда. Это профессиональный праздник для представителей одной из самых значимых социальных профессий. Логопеды входят в топ-30 важных для общества профессий в мире.

Международный день логопеда

Не всем разговоры даются легко,
И с речью проблемы бывают,
Но есть один доктор чудесный такой,
Который всегда помогает.

Тебя поздравляю сейчас, логопед,
Огромных успехов желаю,
Всегда добиваться лишь только побед,
Работу свою выполняя!

***

Ты прекрасный логопед,
Это знают все на свете,
Устранишь легко дефект,
Речь подлечишь даже детям.

Процветания в труде
На все годы пожелаю,
И пусть ждут тебя везде
Благодарности без края!

Международный день логопеда

Я вас поздравляю
С Днем логопеда,
Спешим к вам когда
У нас с речью беды.

Желаю, чтоб людям Вы помогали, Дикцию, чтобы Нам исправляли.

Чтоб сделали речь
Понятной и звонкой,
Взрослому, чтоб
Помогли и ребенку.

Вам логопеды
Скажу я, спасибо,
Речь у всех будет
Пусть чистой, красивой.

***

Логопедам пожелаем,
Никогда не унывать
И, сноровку проявляя,
Норму речи возвращать!

Только верные решенья
Ежедневно принимать,
Чтоб с прекрасным настроеньем
Пациентам убегать!

Сотни отзывов хвалебных
Ежедневно получать,
Чтоб работу непременно
На отлично выполнять!

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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