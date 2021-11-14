Яркие открытки в День социолога для каждого 14 ноября: и душевные стихи

С Днем социолога прими
В прекрасный праздник поздравления,
Тебе желаю я успехов
И фантастичного терпения.
Постигнуть социум непросто,
Но ты тут профи, это факт,
Пускай работа вдохновляет,
Азартом пусть глаза горят.
Желаю силы и здоровья,
С любимым делом не скучать,
Всегда в работе этой классной
Желаю я преуспевать.
***
Проблемы общества понятны станут,
Когда опросы все изучит социолог,
Сравнит он все расчеты, диаграммы,
Пусть даже будет труден путь и долог.
В день социолога я вас хочу поздравить,
Успехов в жизни и в работе пожелать,
Прогноз успеха, чтобы вы могли составить,
И путь к решению проблем нам указать.
Быть социологом так увлекательно! Пусть наслаждение приносит работа! Пусть платят тебе хорошо обязательно, Чтоб на мечты все хватало дохода!
Всегда развивай социальную сферу,
Ведь общество столь интересный предмет!
Блестящую строй, непременно, карьеру,
Желаю успехов и новых побед!
***
Социологи, ребята,
Поздравляю с вашим днем.
Праздник нынче всем назначен
Вам самим календарем.
Пусть анализ будет в радость,
Показатель пусть растет,
Каждого пусть только радость
И успех в работе ждет.
Пожелаю вам зарплаты,
Чтоб прилично отдыхать,
Чтоб могли себе икорку
И «шампусик» позволять.
Стихи: Поздравок
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