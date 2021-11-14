Правильные поздравления во Всемирный день борьбы с диабетом: в красивых открытках и милых словах в праздник 14 ноября

Диабет — не диагноз, а повод сражаться,
Доказать, я сумею, я справлюсь с судьбой,
Волю стиснув в кулак, никогда не сдаваться,
И беду побеждая, гордиться собой.
Берегите здоровье — нет клада дороже
Не меняйте на «сладкую жизнь» этот дар,
Относитесь к себе по возможности строже
И достойно держите болезни удар.
***
Борьба с диабетом — задача большая,
К ней нет равнодушных, конечно, нигде,
Ведь кто-то о ней понаслышке, но знает,
А кто-то узнал по себе о беде,
В борьбе этой нужно нам объединиться,
Больным помогать и здоровых беречь,
Тогда и проблемы большой не случится,
Не будет с бедой непредвиденных встреч.
Болезнь коварна и опасна
Но ты не унывай, мой друг
Цветы цветут и жизнь прекрасна...
Мы вместе победим недуг!
Пусть диабет как наказание, Порою он неизлечим. Ты волю не давай печали Смотри вокруг — ты не один!
Пускай поддержка и внимание
Твоей душе добавят сил
Наука не стоит на месте —
Нас ждет победа впереди!
Лишь сила воли и терпенье
Должны союзниками быть.
А эффективное лечение
Позволит полноценно жить!
***
Тем, кто болен диабетом,
Мы поправиться желаем,
Будет длинной и счастливой
Ваша жизнь, мы точно знаем!
День борьбы с этой болезнью
Вдруг сегодня наступил,
Вам желаем мы терпенья
И здоровья, много сил.
Стихи: Поздравок
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