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Правильные поздравления во Всемирный день борьбы с диабетом: в красивых открытках и милых словах в праздник 14 ноября

12:45:3511/14/2021
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14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. В этот день родился физиолог Фредерик Грант Бантинг, который в 1921 году совместно с коллегами открыл инсулин — гормон, регулирующий содержание глюкозы в крови.

Всемирный день борьбы с диабетом

Диабет — не диагноз, а повод сражаться,
Доказать, я сумею, я справлюсь с судьбой,
Волю стиснув в кулак, никогда не сдаваться,
И беду побеждая, гордиться собой.

Берегите здоровье — нет клада дороже
Не меняйте на «сладкую жизнь» этот дар,
Относитесь к себе по возможности строже
И достойно держите болезни удар.

***

Борьба с диабетом — задача большая,
К ней нет равнодушных, конечно, нигде,
Ведь кто-то о ней понаслышке, но знает,
А кто-то узнал по себе о беде,

В борьбе этой нужно нам объединиться,
Больным помогать и здоровых беречь,
Тогда и проблемы большой не случится,
Не будет с бедой непредвиденных встреч.

Всемирный день борьбы с диабетом

Болезнь коварна и опасна
Но ты не унывай, мой друг
Цветы цветут и жизнь прекрасна...
Мы вместе победим недуг!

Пусть диабет как наказание, Порою он неизлечим. Ты волю не давай печали Смотри вокруг — ты не один!

Пускай поддержка и внимание
Твоей душе добавят сил
Наука не стоит на месте —
Нас ждет победа впереди!

Лишь сила воли и терпенье
Должны союзниками быть.
А эффективное лечение
Позволит полноценно жить!

***

Тем, кто болен диабетом,
Мы поправиться желаем,
Будет длинной и счастливой
Ваша жизнь, мы точно знаем!

День борьбы с этой болезнью
Вдруг сегодня наступил,
Вам желаем мы терпенья
И здоровья, много сил.

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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