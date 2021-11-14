Хрум-хрум – соленые и веселые поздравления для всех любитлей огурчиков в День маринованных огурцов 14 ноября

На тарелке огурец
Мама мне дала,
Не хочу его я есть,
Вот и все дела!
Но попробовать решила,
И немножко откусила,
А потом еще разочек,
А потом еще кусочек.
Вкусный оказался он,
И причем со всех сторон.
Громко маме я кричу —
Огурца еще хочу!
Только слышу я в ответ —
Огурцов уж больше нет!
Крылова Т.
Вот зеленый огурец,
Ах, какой он молодец,
Он под листиком лежит,
Притаился, не шумит.
Он играет с нами в прятки,
Нравится лежать на грядке,
А еще такой колючий,
Злой, наверное, вреднючий,
Хоть и вкусен огурец —
Не дается! — Молодец!
Тесленко А.
Вкус огурчиков зеленых
Никогда ни с чем не спутать,
Знойным солнцем опаленных,
Сорванным сегодня утром.
Ешьте детки на здоровье
Все взращенное с любовью
На домашних чистых грядках.
Подрастайте, спите сладко
Будет ваш живот в порядке,
Ведь домашняя еда
Не вредит нам никогда!