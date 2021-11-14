Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
14.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Хрум-хрум – соленые и веселые поздравления для всех любитлей огурчиков в День маринованных огурцов 14 ноября

2:15:0211/14/2021
0

14 ноября — главный день в жизни маринованных огурцов, и он был создан, чтобы отпраздновать маринованные огурцы как один из любимых ферментированных продуктов в мире.

День маринованных огурцов

На тарелке огурец
Мама мне дала,
Не хочу его я есть,
Вот и все дела!
Но попробовать решила,
И немножко откусила,
А потом еще разочек,
А потом еще кусочек.
Вкусный оказался он,
И причем со всех сторон.
Громко маме я кричу —
Огурца еще хочу!
Только слышу я в ответ —
Огурцов уж больше нет!
Крылова Т.

День маринованных огурцов

Вот зеленый огурец,
Ах, какой он молодец,
Он под листиком лежит,
Притаился, не шумит.
Он играет с нами в прятки,
Нравится лежать на грядке,
А еще такой колючий,
Злой, наверное, вреднючий,
Хоть и вкусен огурец —
Не дается! — Молодец!
Тесленко А.

День маринованных огурцов

Вкус огурчиков зеленых
Никогда ни с чем не спутать,
Знойным солнцем опаленных,
Сорванным сегодня утром.
Ешьте детки на здоровье
Все взращенное с любовью
На домашних чистых грядках.
Подрастайте, спите сладко
Будет ваш живот в порядке,
Ведь домашняя еда
Не вредит нам никогда!

Стихи: Поздравик
Открытки: Pixabay

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткидень маринованных огурцов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Гинцбург назвал критический срок ревакцинации однокомпонентным "Спутником Лайт" - раз в полгода
2:18:00 11/14/2021
Гинцбург назвал критический срок ревакцинации однокомпонентным "Спутником Лайт" - раз в полгода
Хрум-хрум – соленые и веселые поздравления для всех любитлей огурчиков в День маринованных огурцов 14 ноября
2:15:02 11/14/2021
Хрум-хрум – соленые и веселые поздравления для всех любитлей огурчиков в День маринованных огурцов 14 ноября
Три строгих запрета в день памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана 14 ноября: и очень важное дело
2:00:42 11/14/2021
Три строгих запрета в день памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана 14 ноября: и очень важное дело
Польский солдат погиб на границе с Белоруссией, где собралось около 2000 беженцев
2:00:10 11/14/2021
Польский солдат погиб на границе с Белоруссией, где собралось около 2000 беженцев
Грешно ли работать 14 ноября в день памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана?
1:30:10 11/14/2021
Грешно ли работать 14 ноября в день памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана?
Очаровательные открытки и душевные слова признательности врачам в День эндокринолога 14 ноября
1:15:03 11/14/2021
Очаровательные открытки и душевные слова признательности врачам в День эндокринолога 14 ноября
Кузьминки осенние: почему на Руси 14 ноября воровали кур. И как наши предки получали целебные яйца
1:00:56 11/14/2021
Кузьминки осенние: почему на Руси 14 ноября воровали кур. И как наши предки получали целебные яйца
Правильные поздравления во Всемирный день борьбы с диабетом: в красивых открытках и милых словах в праздник 14 ноября
12:45:35 11/14/2021
Правильные поздравления во Всемирный день борьбы с диабетом: в красивых открытках и милых словах в праздник 14 ноября
Яркие открытки в День социолога для каждого 14 ноября: и душевные стихи
12:15:12 11/14/2021
Яркие открытки в День социолога для каждого 14 ноября: и душевные стихи
Исцеляющие сердце и дающие надежду открытки в Международный день логопеда: отправь по WhatsApp коллеге и своему врачу 14 ноября
11:15:05 11/13/2021
Исцеляющие сердце и дающие надежду открытки в Международный день логопеда: отправь по WhatsApp коллеге и своему врачу 14 ноября