Молитва от избавления от алкогольной и наркотической зависимости чудотворцам Косме и Дамиану

Братья Косма и Дамиан родились в первые годы существования христианской церкви. Они выросли в комфортных условиях в сравнительно богатой семье, которая позаботилась об их образовании и благочестии. Братья были неразлучны, изучая медицину. Оба твердо верили, что “от Господа приходит исцеление”, и им помогала в их работе религиозная преданность. Будучи студентами, они поклялись бесплатно оказывать помощь людям с разными недугами. Поэтому их прозвали “бессребрениками”.
За праведный образ жизни, который они вели, Господь подарил Кузьме и Демьяну дар исцеления.
Незадолго до смерти одному из них довелось нарушить обет, не желая этого. Однажды преподобные вылечили женщину, которая была очень больна. В благодарность за это, она в тайне преподнесла три яйца святому Дамиану, сказав, чтобы он принял их в честь Святой Троицы. Дамиан не мог отказаться, при упоминании Троицы и взял их. Когда Косма узнал об этом, то очень обиделся на брата, считая, что он нарушил обет.
Когда Косма умирал, то сказал, чтобы его не хоронили рядом с братом. Но когда скончался Дамиан, то его могила все-равно была рядом. По легенде, христиане не знали как поступить, и тогда к ним подошел верблюд, которого исцелили братья когда-то, и сказал, чтобы они не сомневались, поскольку Дамиан не нарушил обет.
В этот день все верующие обращаются к благодати святых, особенно врачи и работники здравоохранения в целом, чтобы придать им мужества в их драгоценной работе, предлагая свои знания с уважением, любовью, терпением и бескорыстием каждому страдающему человеческому существу.