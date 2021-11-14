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Молитва от избавления от алкогольной и наркотической зависимости чудотворцам Косме и Дамиану

2:30:1311/14/2021,София Мальцева
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Обращаются к благодати святых, особенно врачи и работники здравоохранения в целом, чтобы придать им мужества в их драгоценной работе.

В этот день все верующие обращаются к благодати святых. Фото: Pixabay.com

Братья Косма и Дамиан родились в первые годы существования христианской церкви. Они выросли в комфортных условиях в сравнительно богатой семье, которая позаботилась об их образовании и благочестии. Братья были неразлучны, изучая медицину. Оба твердо верили, что “от Господа приходит исцеление”, и им помогала в их работе религиозная преданность. Будучи студентами, они поклялись бесплатно оказывать помощь людям с разными недугами. Поэтому их прозвали “бессребрениками”.

За праведный образ жизни, который они вели, Господь подарил Кузьме и Демьяну дар исцеления.

Незадолго до смерти одному из них довелось нарушить обет, не желая этого. Однажды преподобные вылечили женщину, которая была очень больна. В благодарность за это, она в тайне преподнесла три яйца святому Дамиану, сказав, чтобы он принял их в честь Святой Троицы. Дамиан не мог отказаться, при упоминании Троицы и взял их. Когда Косма узнал об этом, то очень обиделся на брата, считая, что он нарушил обет.

Когда Косма умирал, то сказал, чтобы его не хоронили рядом с братом. Но когда скончался Дамиан, то его могила все-равно была рядом. По легенде, христиане не знали как поступить, и тогда к ним подошел верблюд, которого исцелили братья когда-то, и сказал, чтобы они не сомневались, поскольку Дамиан не нарушил обет.

В этот день все верующие обращаются к благодати святых, особенно врачи и работники здравоохранения в целом, чтобы придать им мужества в их драгоценной работе, предлагая свои знания с уважением, любовью, терпением и бескорыстием каждому страдающему человеческому существу.

Также к святым приходят люди с разными зависимостями. Говорят, искренняя молитва к чудотворцам помогает избавить от тяжелой привычки.

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традициимолитвапраздникиприметы день Космы и Дамиана
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