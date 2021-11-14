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Погода в Бердске 14 ноября 2021: температура воздуха постепенно возвращается к понижению

11:30:5711/13/2021
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В этот народный праздник люди молятся Святым об избавлении от болезней.

Сегодня температура пойдет на снижение. Фото: Pixabay.com

Воскресенье, 14 ноября, температура в Бердске пойдет на снижение. С утра воздух прогреется до -1, -2 градусов. В обед на столбиках термометра будет -1 градус и пройдет небольшой снегопад. При этом подует южный ветер 5,2 м/с. При относительной влажности воздуха 85%. Атмосферное давление понизится и составит 747 мм ртутного столба.

14 ноября отмечается день Кузьмы и Демьяна. В этот народный праздник люди молятся Святым об избавлении от болезней. Святые братья с давних пор считаются покровителями врачей. Поэтому все, кто связан с медициной, ставят им свечи и просят силы, знаний и защиты. Народные целители в этот день лечат неврозы и заговаривают навязчивые мысли.

Святые были покровителями кузнечного дела (могли выковать не только железо, но и память) и защитниками от змей. По легенде Кузьма и Демьян были некогда кузнецами и однажды, увидев змею, убили ее, а потом сожженную развеяли по ветру. Из того пепла и развелись змеи, поэтому теперь кузнецы должны охранять людей от них.

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