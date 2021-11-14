Магнитная буря 14 ноября 2021: затишье в воскресный день будет не просто так - пора готовиться к новым колебаниям магнитосферы

По предварительным прогнозам, 14 ноября, в воскресенье, геомагнитных волнений не ожидается. С утра колебания достигнут всего одного балла, в 13.00 сила бури дойдет до двух баллов. Ожидается, что это последний день перед сильной двухдневной магнитной бури, в три балла. Поэтому, к вечеру возможны серьезные ухудшения обстановки.
Геомагнитные возмущения приводят к небольшим сбоям в работе электронных устройств, средств связи, а также повышают риск техногенных аварий. Кроме того, подобные явления могут доставить дискомфорт людям с повышенной метеочувствительностью.
Какие симптомы испытали на себе наши читатели:
- Слабость, потеря аппетита.
- Уши закладывает, тяжесть в голове.
- Слабость, тревожное состояние.
- Виски сжимает, сост.
Плохая космическая погода может ухудшать вестибулярные симптомы. От которых возникают: головокружение, дисбаланс, головная боль.
Головокружение может быть результатом различных заболеваний, включая внезапное падение кровяного давления, обезвоживание, слишком быстрое вставание, некоторые лекарства, проблемы с внутренним ухом или укачивание.
Необходимо помнить, что обычно не только погода вызывает эти проблемы со здоровьем – образ жизни играет огромную роль. Вместо того чтобы обращаться к лекарствам, подумайте о естественном рецепте без побочных эффектов: регулярно занимайтесь спортом, выбирайте здоровую пищу, много отдыхайте и участвуйте в мероприятиях, которые снимают стресс.