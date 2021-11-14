Какой сегодня церковный праздник 14 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Азийских и матери их преподобной Феодотии
Православные праздники 14 ноября 2021 года
Народные праздники и приметыКузьминки осенние
В этот народный праздник чтят память святых Космы и Дамиана Азийских и их матери преподобной Феодотии. В этот день существовала традиция обмениваться курами. Таких птиц не забивали, пока они не умирали своей смертью. А их яйца считали целебными.
Молодые девушки в этот вечер устраивали вечеринки. Они готовили угощения и варили пиво. Приходили парни, начинались пляски и заигрывания. Когда приготовленные продукты заканчивались, молодые люди шли воровать кур. Однако хозяева прощали им такие шалости.
По поверьям, если в этот день теплая погода, то зима будет мягкой.
Приметы:- Снежный день обещает будущей весной большой разлив.
- Если в этот день тепло, то и зима теплая будет.
- Если в этот день дороги развезет грязью – не ждите морозов до начала декабря.
- К вечеру мороз ослабевает – к пасмурной погоде на следующий день.
- Если в этот день лист останется на дереве, то на другой год будет мороз.
Источник: my-calend.ru