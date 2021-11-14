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Какой сегодня церковный праздник 14 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:1911/13/2021
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В этот день существовала традиция обмениваться курами.

В этот день существовала традиция обмениваться курами. Фото: Pixabay.com


Православные праздники 14 ноября 2021 года

Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Азийских и матери их преподобной Феодотии

Народные праздники и приметы

Кузьминки осенние
В этот народный праздник чтят память святых Космы и Дамиана Азийских и их матери преподобной Феодотии. В этот день существовала традиция обмениваться курами. Таких птиц не забивали, пока они не умирали своей смертью. А их яйца считали целебными.

Молодые девушки в этот вечер устраивали вечеринки. Они готовили угощения и варили пиво. Приходили парни, начинались пляски и заигрывания. Когда приготовленные продукты заканчивались, молодые люди шли воровать кур. Однако хозяева прощали им такие шалости.

По поверьям, если в этот день теплая погода, то зима будет мягкой.

Приметы:

- Снежный день обещает будущей весной большой разлив.
- Если в этот день тепло, то и зима теплая будет.
- Если в этот день дороги развезет грязью – не ждите морозов до начала декабря.
- К вечеру мороз ослабевает – к пасмурной погоде на следующий день.
- Если в этот день лист останется на дереве, то на другой год будет мороз.

Источник: my-calend.ru

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