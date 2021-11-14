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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 ноября 2021 в России и мире

12:20:4111/14/2021
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 14 ноября 2021 года.

14 ноября - Праздник разбитых фонарей. Фото: Pixabay.com

• День расслабленности и беззаботности (Loosen Up, Lighten Up Day)
• День общения с духом вечера
• Праздник разбитых фонарей
• Международный день логопеда (International Speech Pathologist Day)
• Всемирный день борьбы с диабетом (World Diabetes Day)
• День эндокринолога
• Международный день скороговорок (International Tongue Twister Day)
• День матери, потерявшей ребенка
• День молитвы о сиротах (Orphan Sunday)
• День социолога
• День памяти святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских
• День маринованных огурцов (National Pickle Day) - США
• День кузнеца - Беларусь
• День виноградаря и винодела - Украина
• День американского плюшевого мишки (National American Teddy Bear Day) - США
• День семейной пижамы (National Family P-J Day) - США
• День ремня безопасности (National Seat Belt Day) - США
• День отца - Эстония, Финляндия, Норвегия, Швеция, Исландия
• День операционной медсестры (Operating Room Nurse Day) - США
• День острого соуса гуакамоле (National Spicy Guacamole Day) - США
• День колумбийской женщины (Colombian Women`s Day) - Колумбия
• Праздник деревьев (National Tree Festival) - Тунис
• Международный фестиваль воздушных змеев (Fuerteventura International Kite Festival) - Испания
• Поминальное воскресенье (Remembrance Sunday) - Великобритания
• День «Заблокируйте это» (National Block It Out Day) - США
• День книги - Иран
• День бабушки (Dia de la Abuela) - Аргентина
• День пупусы (Dia Nacional de las Pupusas) - Сальвадор
• День мобильной бригады (Mobile Brigade Day) - Индонезия
• День движения перестройки (Readjustment Movement Day) - Гвинея-Бисау
• День детей «Бал дивас» (Bal Divas) - Индия
• Праздник урожая «Хасыл байрамы» (Hasyl Bayramy) - Туркменистан
• День Добруджи (Dobruja Day) - Румыния
• День поста и духовных практик «Уттхана Экадаши» (Utthana Ekadashi) - Индия
• Именины у Дениса, Ивана, Александра, Дмитрия, Сергея, Ульяны
• Кузьминки осенние (Курьи именины)

Важные события:

• 14 ноября 1896 года запущена гидроэлектростанция на Ниагарском водопаде
• 14 ноября 1903 года изобретен электрокардиограф
• 14 ноября 1908 года физик-теоретик А. Эйнштейн опубликовал квантовую теорию света
• 14 ноября 1936 года в СССР основана Гидрометеорологическая служба
• 14 ноября 1994 года открыто движение между Парижем и Лондоном через туннель под Ла-Маншем

Источник: kakoysegodnyaprazdnik.ru

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