Звезда "Мимино" Кикабидзе призвал украинских артистов не ездить в Россию с выступлениями

Украинские артисты не должны приезжать в Россию с выступлениями. Об этом в пятницу, 12 ноября заявил актер и певец из Грузии Вахтанг Кикабидзе.
- Я считаю, что не должны. Но они должны требовать у своего правительства, чтобы у них была работа, — ответил он в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера».
Во время проведения шоу у грузинского артиста спросили, должны дли украинские знаменитости ездить на территорию России, чтобы выступать там. Кикабидзе отметил, что и сам давно не ездит в Россию и прекращает общаться с теми, кто это продолжает делать.
Первый отказ от выступления Кикабидзе в России произошел в августе 2008 года, когда началась война в Южной Осетии и Россия признала независимость этой республики.
Вахтанг Кикабидзе - 83-летний певец и актер, который был знаменитым в СССР. После развала Советского Союза живет в Грузии, где снимается в фильмах и выступает на концертах. Зрителя помнят его по ролям в фильмах "Не горюй!", "Мимино" и многим другим.