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Грешно ли работать 14 ноября в день памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана?

1:30:1011/14/2021,София Мальцева
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Они также получили признание как чудотворцы за замечательные исцеления, которые они совершили.

В праздник на Руси почитались кузнецы. Фото: Pixabay.com

Братья Косма и Дамиан родились в христианской семье, когда только появилась христианская церковь. Святые росли в достаточно комфортных условиях, изучали лечебное дело и Святое писание. Братья неразлучно шли по жизненному пути, совершая добрые дела и помогая людям при разных заболеваниях.

Оба твердо верили, что “от Всевышнего приходит исцеление”, и им помогала в их работе вера в Господа. Будучи студентами, они поклялись бесплатно предоставлять медицинскую помощь всем страдающим от недугов.

Прозванные “бессребрениками” за их отказ принимать деньги за свои услуги, они также получили признание как чудотворцы за замечательные исцеления, которые они совершили.

По легенде, быстро прославились братья, а старый римский врач стал им завидовать. Поскольку это он обучил их лекарскому делу, став для святых наставником. Его зависть привела к страшному греху. Он позвал братьев вместе с ним собирать лекарственные растения. Но вместо этого привел на гору, где убил и избавился от тел, сбросив в реку.

Традиции:

В праздник на Руси почитались кузнецы. Их считали покровителями семейных ценностей. Считалось, что они куют узы брака и цепи, которые связывают молодоженов. 14 ноября нередко играют свадьбы. Кроме того, люди молились о благополучии своих родных в этот день.

К святым приходили и умельцы, которые брались за зимнюю пряжу. Припозднившиеся брались за работу позже, прося сил успеть за другими. Кузнецам же в праздник святых работать было запрещено.

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традициипраздникиприметы день Космы и Демьяна
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