Ученые назвали еще одну вескую причину, чтобы пить кофе. Особенно зимой

Польза кофе для здоровья давно обсуждается. По мнению исследователей, употребление кофе может улучшить настроение по мере уменьшения светового дня.
Общеевропейское исследование, финансируемое Институтом научной информации о кофе, показало, что более четверти взрослых испытывают депрессию и повышенное чувство печали по мере приближения зимы, пишет foxnews.com.
В опросе приняли участие более 5000 взрослых из Великобритании, Италии, Германии, Финляндии и Польши. Двадцать один процент респондентов стал более тревожным по мере того, как дни становятся темнее, 24% затруднялись концентрироваться, 25% утратили мотивацию к упражнениям и 21% заметили снижение спортивных результатов.
Каждый пятый взрослый, включенный в опрос потребителей, сказал, что пил кофе, чтобы улучшить свое настроение, при этом 29% сообщили, что пили кофе в это время, чтобы чувствовать себя более энергичным, а 21% сказали, что кофе помогает с концентрацией.
«Есть доказательства того, что полифенолы кофе могут преодолевать гематоэнцефалический барьер, оказывать противовоспалительное действие и даже способствовать нейрогенезу, что приводит к снижению риска как когнитивных, так и аффективных расстройств», - сказал в своем заявлении доцент Университета Катании Джузеппе Гроссо.
Хотя известно, что хорошая диета и регулярные упражнения помогают улучшить настроение, изучение существующих исследований, как сообщается, предполагает, что 75 мг кофеина каждые четыре часа могут привести к устойчивому улучшению настроения в течение дня. Дальнейший обзор показал, что аромат кофе может улучшить рабочую память и повысить бдительность.
Люди также сообщали об использовании кофеина для социальных целей, а также для увеличения физической энергии, улучшения настроения и других преимуществ для здоровья.
По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, около 80% взрослого населения США потребляют кофеин каждый день.
Кофе является стимулятором, и, хотя он помогает повысить бдительность, его употребление также может уменьшить сон.
Агентство отмечает, что кофеину требуется около 30 минут, чтобы подействовать, а период полураспада составляет 5-6 часов, хотя он может оставаться в организме человека намного дольше.
Слишком много кофеина может вызвать серьезные нарушения работы сердца и нервной системы.