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В суде Бердска обжалует наказание за пьяную езду директор реабилитационного центра для зависимых от алкоголя и наркотиков

12:08:0911/14/2021,Анастасия Солодкова
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Сам Александр Криволуцкий отрицает, что находился за рулем в состоянии опьянения. По его словам, он принимал лекарства.

Рассмотрение жалобы Александра Криволуцкого состоится 8 декабря. Фото: "Курьер.Среда"

В Бердском городском суде 11 ноября рассматривалась жалоба Александра Криволуцкого на возбуждение в отношении него административного дела за пьяную езду. Как выяснил «Курьер.Среда», Криволуцкий, руководитель реабилитационного центра для зависимых и бездомных «Шанс», был привлечен к ответственности по ст. 12.8 КоАП - управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.

Мировой суд согласился с составленным сотрудниками ГИБДД протоколом и наказал нарушителя (штрафом в 30 тыс. рублей и запретом садиться за руль в течение ближайших полутора лет). Однако Криволуцкий не согласился с таким вердиктом и пытается обжаловать его в суде общей юрисдикции.

Как сообщила «Курьер.Среда» помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова, суд отложил рассмотрение жалобы Криволуцкого.
- Жалобу не рассмотрели, отложили на 8 декабря, - уточнила Сафронова.

Сам Александр Криволуцкий заявил "Курьер.Среда", что он не был пьян, а сел за руль после приема лекарства. Поэтому и обжалует вердикт мирового суда. При этом он пригрозил редакции судебными разбирательствами в случае обнародования информации о нем. Хотя она доступна на сайтах судов, а его процесс по жалобе в Бердском горсуде является открытым.

Впрочем, нельзя исключать, что судья Екатерина Белова отменит решение мирового судьи о признании Криволуцкого правонарушителем.

В последние пару лет Александр Криволуцкий стал в Бердске довольно известной личностью. Он с 2015 года возглавляет реабилитационный центр «Шанс», где дает приют людям с алкогольной и наркотической зависимостью, потерявшим дом и работу. В декабре прошлого года «Шанс» переехал в Искитимский район, недавно там открыли пекарню. Мэр Бердска Евгений Шестернин выражал благодарность Криволуцкому за оказание комплексной помощи незащищенным слоям населения.

Александр Криволуцкий летом 2021 года вошел в новый состав бердской общественной палаты. В ОП его избрали председателем комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и защите прав граждан.

Напомним, что проект «Шанс-социальная гостиница» стал победителем регионального конкурса социально значимых проектов и получил финансирование на создание условий для социальной адаптации людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Стоит отметить, что реабилитационный центр «Шанс» входит в официальный список поставщиков социальных услуг минтруда Новосибирской области.

По итогам 2020 года автономная некоммерческая организация «Шанс» под руководством Криволуцкого победила в городском конкурсе «Лучший трудовой коллектив Бердска» в номинации «За социальную ответственность». В 2018 году лауреатом городского конкурса «Благодарим!» в номинация «Молодежная инициатива» стал председатель совета волонтеров Бердска Александр Криволуцкий.

Как сообщал сам руководитель «Шанса» в соцсетях, 30-45% людей, попавшие в реабилитационный центр, останавливаются и возвращаются в нормальную жизнь. За 5 лет работы «Шанса» через него прошли свыше 1000 человек. Более 50 семей восстановились, бросили употреблять алкоголь около 350 человек, восстановлены в должности на рабочих местах 40 человек, предотвращено более 20 абортов, 15 семей было создано за этот период, родилось 12 детей, 370 человек вернулись к нормальной жизни.

В марте 2019 года Следственный комитет проводил проверку в «Шансе» после статьи «Бомжевал парализованный после инсульта старик при живых родственниках в Бердске» о постояльце приюта, который якобы голодный и грязный сбежал к гражданской жене, но без пенсии на карте. Свою проверку «по публикации в СМИ» инициировала и прокуратура Бердска.

Пьяная езда в Бердске явление не редкое. Только за октябрь бердские мировые судьи рассмотрели 5 административных дел на эту тему.

По официальным данным глава МВД по Новосибирской области, в регионе за 8 месяцев 2021 года выявили 5200 пьяных водителей. То есть более чем 21 каждый день. С участием водителей, находящихся в состоянии опьянения зарегистрировано за этот период 140 ДТП, в таких дорожных происшествиях погибли 38 человек, 157 пострадали.

Стоит отметить, что в последнее время президент России Владимир Путин объявил войну пьянству за рулем. Летом 2021 года он внес поправки в КоАП, ужесточив наказание за пьяную езду.

Правительство намерено еще более радикально ужесточить наказания для пьяных водителей. Замглавы кабмина Марат Хуснуллин поручил ведомствам разработать «предложения» по введению уголовной ответственности за сам факт нетрезвого вождения и пожизненного лишения прав для нарушителей-рецидивистов.

«Садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности, вплоть до уголовного наказания»,— цитирует вице-премьера "Коммерсант".

справка

КоАП РФ Статья 12.8. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения

1. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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административное наказаниереабилитационный центрпьяная ездамировые судьиПриют "Шанс"Александр Криволуцкий
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Пьяная езда - это личное дело человека?

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