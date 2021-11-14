Загадочный астероид может быть фрагментом нашей Луны: Космическая скала в 190 футов приблизится к Земле на 9 млн миль

Исследования показывают, что астероид, сближающийся с Землей, на самом деле может быть фрагментом нашей Луны.
Камооалева, высота которого составляет 190 футов, является размером с колесо обозрения, было обнаружено в 2016 году.
Изучение его картины отраженного света соответствует лунным камням из миссий Аполлона.
Астрономы пока не знают, как и когда осколок оторвался от Луны.
Согласно новому исследованию, загадочный околоземный астероид размером с колесо обозрения на самом деле может быть древним фрагментом нашей Луны, пишет dailymail.co.uk.
Мало что известно о Камооалева, который был обнаружен всего пять лет назад, но анализ света, отраженного от космической скалы высотой 190 футов, предполагает, что она сделана из того же материала, что и минералы в лунных породах из миссий НАСА «Аполлон».
Этот объект является одним из немногих известных квазиспутников - подкатегории околоземных астероидов, которые вращаются вокруг Солнца, но остаются относительно близко к Земле.
Группа экспертов под руководством Университета Аризоны заявила, что они еще не знают, как фрагмент отделился от нашей Луны, отчасти потому, что нет других известных астероидов с лунным происхождением.
Это могли быть обломки столкновения или гравитационного разрушения более крупного тела во время близкого столкновения с Землей и Луной.
Еще один ключ к разгадке прошлого Камоалевы - это ее орбита, которая похожа на орбиту Земли, но с небольшим наклоном.
По словам соавтора исследования Рену Малхотры, профессора планетарных наук Университета Аризоны, который возглавлял часть исследования, посвященную анализу орбиты, это не типично для астероидов, сближающихся с Землей.
«Очень маловероятно, что астероид, сближающийся с Землей, самопроизвольно переместится на квазиспутниковую орбиту, подобную орбите Камоалевы», - сказала она.
«Он не будет оставаться на этой конкретной орбите очень долго, всего около 300 лет в будущем, и, по нашим оценкам, он прибыл на эту орбиту около 500 лет назад».
Ее лаборатория работает над документом по дальнейшему исследованию происхождения астероида.
Камооалева была обнаружена телескопом PanSTARRS на Гавайях в 2016 году, и имя, найденное в гавайской песне о творении, намекает на потомство, которое путешествует само по себе.
Астероид имеет диаметр от 150 до 190 футов и приближается к Земле примерно на девять миллионов миль.
Его можно наблюдать с Земли только в течение нескольких недель каждый апрель, и из-за его относительно небольшого размера, чтобы увидеть его, необходим один из самых больших телескопов на Земле.
Группа исследователей во главе с аспирантом по планетным наукам Беном Шарки использовала Большой бинокулярный телескоп, управляемый Университетом Аризоны, на горе Грэхем в южной Аризоне, чтобы наблюдать за Камоалевой.
ЧТО ТАКОЕ КВАЗИСПУТНИКИ И СКОЛЬКО ИХ?
Камоалева - один из немногих известных квазиспутников - подкатегории околоземных астероидов, которые вращаются вокруг Солнца, но остаются относительно близко к Земле.
Квази-спутники движутся по эллиптическим орбитам вокруг Солнца, которые очень похожи на орбиты Земли.
Они часто выглядят так, как будто они вращаются вокруг Земли, как Луна, но на самом деле остаются гравитационно привязанными к Солнцу, а не к Земле.
Камооалева, также известная как 2016 HO3, впервые была замечена пять лет назад телескопом PanSTARRS на Гавайях.
Он вращается вокруг Солнца в тандеме с Землей, но бывают моменты, когда астероид ускоряется и движется впереди нас, а затем отстает, поскольку его путь выходит за пределы орбиты нашей планеты.
Я просмотрел каждый спектр околоземных астероидов, к которому у нас был доступ, и ничего не нашел, - сказал Шарки.
Споры о происхождении Камоалевы между Шарки и его советником, доцентом Университета Аризоны Вишну Редди, привели к еще трем годам поиска правдоподобного объяснения.
«Мы до смерти сомневались в себе», - сказал Редди, соавтор проекта, начавший проект в 2016 году. Упустив возможность наблюдать это в апреле 2020 года из-за отключения телескопа из-за Covid-19, команда нашла последний кусок пазл в 2021 году.
«Этой весной мы получили столь необходимые последующие наблюдения и подумали:« Вау, это реально », - сказал Шарки. «Это легче объяснить с помощью луны, чем другими идеями».
Камо'оалева примерно в четыре миллиона раз слабее самой слабой звезды, которую человеческий глаз может увидеть на темном небе.
«Эти сложные наблюдения стали возможны благодаря огромной светосилы двух 8,4-метровых телескопов Большого бинокулярного телескопа», - сказал соавтор исследования Аль Конрад, штатный научный сотрудник телескопа.
В исследование также были включены данные телескопа Lowell Discovery во Флагстаффе, штат Аризона.
Квази-спутники движутся по эллиптическим орбитам вокруг Солнца, которые очень похожи на орбиты Земли.
Они часто выглядят так, как будто они вращаются вокруг Земли, как Луна, но на самом деле остаются гравитационно привязанными к Солнцу, а не к Земле.
Новое исследование опубликовано в журнале Communications Earth & Environment.
Объяснение: разница между астероидом, метеоритом и другими космическими камнями.
Астероид - это большой кусок камня, оставшийся после столкновений или ранней солнечной системы. Большинство из них расположено между Марсом и Юпитером в Главном поясе.
Комета - это скала, покрытая льдом, метаном и другими соединениями. Их орбиты уводят их намного дальше от Солнечной системы.
Метеор - это то, что астрономы называют вспышкой света в атмосфере при сгорании обломков.
Сам этот мусор известен как метеороид. Большинство из них настолько малы, что испаряются в атмосфере.
Если какой-либо из этих метеороидов добирается до Земли, его называют метеоритом.
Метеоры, метеороиды и метеориты обычно происходят от астероидов и комет.
Например, если Земля проходит через хвост кометы, большая часть обломков сгорает в атмосфере, образуя метеорный дождь.