Нежные открытки в праздник Шуйской-Смоленской иконы Божией для отправки родным и друзьям

С праздником в честь Смоленской
Иконы божьей.
Молитесь за мир, за любовь
За деток здоровых.
Честные и чистые отношения
Между людьми.
Ты пустословию не верь
Открывай для добра в душе дверь.
С молитвой и с верой не страшны преграды
Пусть оберег Божьей Матери станет наградой!
***
Пусть все беды земные растают словно снег
Пусть благородно и с душой живет человек.
Пусть Божья Мать силу дает
Пусть непременно только счастье и покой тебя ждет!
Ты наполни до краев свою душу добротой
Божья Мать подскажет путь к жизни простой,
Где нет зла, печали и слез
Чтоб человек о духовном задумался всерьез!
***
Пусть все невзгоды окажутся сном
Божья Мать наделит душу теплом.
Ты душевностью своей мир делаешь лучше
Молитва способна творить чудеса, даже беззвучная!
Ты в свой мир впусти добро и милосердие
Божья Мать наградит за усердие.
Ты все обретешь, если искренне попросишь
Знай одно, молитва покой в твою жизнь приносит!
Источник: pozdrive.ru