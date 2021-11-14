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Нежные открытки в праздник Шуйской-Смоленской иконы Божией для отправки родным и друзьям

12:13:3011/14/2021
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Поздравьте своих родных и близких чудесно-добрыми словами и картинками!

Праздник Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери - 15 ноября. Фото: Аzbyka.ru
Праздник Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери - 15 ноября. Фото: Аzbyka.ru

С праздником в честь Смоленской
Иконы божьей.
Молитесь за мир, за любовь
За деток здоровых.
Честные и чистые отношения
Между людьми.

Праздник Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери - 15 ноября. Фото: Кartinok.ru
Праздник Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери - 15 ноября. Фото: Кartinok.ru

Ты пустословию не верь
Открывай для добра в душе дверь.
С молитвой и с верой не страшны преграды
Пусть оберег Божьей Матери станет наградой!

***

Пусть все беды земные растают словно снег
Пусть благородно и с душой живет человек.
Пусть Божья Мать силу дает
Пусть непременно только счастье и покой тебя ждет!

Праздник Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери - 15 ноября. Фото: Кartinok.ru
Праздник Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери - 15 ноября. Фото: Кartinok.ru

Ты наполни до краев свою душу добротой
Божья Мать подскажет путь к жизни простой,
Где нет зла, печали и слез
Чтоб человек о духовном задумался всерьез!

***

Пусть все невзгоды окажутся сном
Божья Мать наделит душу теплом.
Ты душевностью своей мир делаешь лучше
Молитва способна творить чудеса, даже беззвучная!

Праздник Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери - 15 ноября. Фото: Кartinok.ru
Праздник Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери - 15 ноября. Фото: Кartinok.ru

Ты в свой мир впусти добро и милосердие
Божья Мать наградит за усердие.
Ты все обретешь, если искренне попросишь
Знай одно, молитва покой в твою жизнь приносит!

Источник: pozdrive.ru

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