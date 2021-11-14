Категорические запреты на праздник Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери: о чем просят в Богородицу 15 ноября

В православном календаре есть большое количество праздников, посвященных тем или иным иконам. Так, 15 ноября отмечается день Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери. Как и в любую другую православную дату, в этот день существует целый ряд запретов и традиций, на которые обязательно нужно ориентироваться каждому православному человеку.
Запреты на 15 ноября связаны со всевозможными планами на будущее. Ни в коем случае не планируйте долговременные поездки, не пытайтесь заниматься какими-либо серьезными делами, связанными с работой, личной жизнью или семьей. Лучше всего провести этот день дома, заняться ежедневными делами. Помимо этого, необходимо обращать должное внимание на конфликты, которые могут потенциально прийти в вашу жизнь. Ни в коем случае не ведитесь на провокации и избегайте всех ссор, особенно с самыми родными и близкими людьми.
Особая энергетика в этот день позволит вам загадать то, к чему вы давно стремились. Богородица сильно поможет вам, если вы помолитесь ей в дату ее иконы. 15 ноября рекомендуется просить у Богородицы защиту от всевозможных болезней и недугов, связанных со здоровьем. Так как именно в этот день чудотворный образ спас город Шую от эпидемии, молитвы об этом будут особенно сильными и действенными. Помимо этого, лучше всего будет помолиться за здоровье всех родных и близких, а также помянуть всех усопших и попросить у Богородицы счастья их душ в потустороннем мире.