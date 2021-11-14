Чудотворная молитва Шуйской-Смоленской иконе Божией Матери

В православном календаре есть множество дней, посвященных иконам Богородицы. Одним из таких является 15 ноября, день, в который отмечается праздник Шуйской-Смоленской иконы. В этот день важно прочитать молитву образу Пресвятой, которая обязательно поможет каждому православному человеку, который уверовал Господа.
Эта молитва считается главной в день Шуйской-Смоленской иконы. Важно читать эту молитву перед этим образом, и если у вас нет ее дома, то придите в храм и прочтите молитву там. Если же у вас нет возможности посетить церковь, то делайте это либо перед другой иконой Богородицы, либо перед иконой Распятия.
Важно читать ее в полной тишине, не отвлекаясь на посторонние звуки или шум. Не пытайтесь сосредоточиться на всех словах, произнесенных вами. Пытайтесь делать это искренне, думая только о хорошем и результате, который может получиться после того, как вы помолитесь Пресвятой. Можете читать ее вслух тихим голосом, шепотом или про себя.
В этот святой праздник важно не ссориться со своими родными и близкими. Особая энергетика будет создавать вокруг вас огромное количество провокационных ситуаций, на которые ни в коем случае нельзя обращать внимание. Помимо этого, не планируйте что-либо на будущее. Не занимайтесь чем-то, что связано с серьезными вещами из важных для вас сфер жизни. 15 ноября лучше всего остаться дома и заняться рутинными делами.