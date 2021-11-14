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Сильная молитва святым мученикам Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста для прочтения 15 ноября

6:00:2611/14/2021
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15 ноября православные почитают память святых Акиндина, Пигасия, а также 7 тысяч мучеников, которые пострадали за христианство в IV веке.

Всем православным всегда важно молиться великомученикам и чтить их память. Фото: Pixabay
Всем православным всегда важно молиться великомученикам и чтить их память. Фото: Pixabay

В православии особое внимание уделяется почитанию памяти всех великомучеников. Так, 15 ноября отмечается день памяти святых Акиндина, Пигасия и других мучеников, которые пострадали за православное христианство. В этот день важно почтить их сильной молитвой, которая представлена ниже.

Святы́х му́ченик Акинди́на, Пига́сия, Аффо́ния, Елпидифо́ра и Анемподи́ста, глас. 4
Святы́х му́ченик Акинди́на, Пига́сия, Аффо́ния, Елпидифо́ра и Анемподи́ста, глас. 4

Для того, чтобы правильно почтить великомучеников, которым посвящен день памяти, необходимо читать эту молитву либо у себя дома, либо в храме. Запретов на правильное прочтение этих сильных слов нет, однако стоит это делать в полной тишине, чтобы ничто и никто вас не отвлекало от такого важного действия.

Вы можете читать ее про себя или вслух, шепотом или тихим голосом. Лучше всего делать это в спокойной обстановке и не думать о чем-то постороннем. При прочтении не пытайтесь вдумываться в каждое произнесенное вами слово. Рекомендуется делать этот перед образом Святых, но если у вас нет подходящего дома, то можете прочитать это перед иконой Распятия. Перед и после молитвы рекомендуется трижды перекреститься и поклониться.

Помимо этого, 15 ноября ни в коем случае нельзя браниться и ругаться со своими родными и близкими, особенно, если они тоже исповедуют православие. Также в этот поминальный день запрещается злоупотреблять алкогольными напитками и устраивать широкие шумные празднества. Лучше всего провести этот день у себя дома в узком кругу близких людей.

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православный праздниксвященномученикглавная молитва
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